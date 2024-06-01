ВС РФ нанесли ответный групповой удар по объектам энергосистемы Украины

Вооруженные Силы РФ нанесли серию ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины, сообщает Минобороны.

Как утверждается, целями ударов стали объекты, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, а также арсеналы с западными вооружениями.

Данные действия Министерство обороны РФ охарактеризовало как ответные меры на попытки нанесения ущерба российским объектам энергетики и транспорта.

По заявлению военных, все намеченные цели были поражены в результате ударов авиации и флота России.