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СВО 1 июня 2024 13:16

ВС РФ нанесли ответный групповой удар по объектам энергосистемы Украины

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Вооруженные Силы РФ нанесли серию ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетической инфраструктуры на территории Украины, сообщает Минобороны.

Как утверждается, целями ударов стали объекты, обеспечивающие работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса, а также арсеналы с западными вооружениями.

Данные действия Министерство обороны РФ охарактеризовало как ответные меры на попытки нанесения ущерба российским объектам энергетики и транспорта.

По заявлению военных, все намеченные цели были поражены в результате ударов авиации и флота России.

#спецоперация на Украине
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