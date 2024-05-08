ВС РФ нанесли групповой удар, существенно снизивший возможности ВПК Украины

Российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и существенно снизили его возможности. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», – указано в сообщении.

По данным ведомства, в результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники.