ВС РФ нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ

Российские военнослужащие нанесли групповой удар по центру принятия решений вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута. Объект поражен», – указано в сообщении.

Отмечается, что потери ВСУ на Запорожском направлении составили более 110 украинских солдат. Также в результате боев на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

В оборонном ведомстве указали, что всего с начала проведения СВО уничтожено 462 самолета, 246 вертолетов, 6012 беспилотников и 12408 единиц специальной военной автомобильной техники.

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