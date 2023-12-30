ВС Польши не нашли следов ракеты, залетевшей на территорию страны

Бойцы Войск территориальной обороны Польши не обнаружили следов ракеты, залетевшей на территорию приграничного Люблинского воеводства с Украины 29 декабря. Проверка, в которой участвовали почти 500 солдат, завершилась в 15 часов по местному времени (в 17 часов по Москве).

«Результат поиска отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства», — проинформировало командование Войска польского в социальной сети X (прежде именовавшейся Twitter).

Накануне начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула рассказал, что в воздушное пространство страны с Украины на некоторое время вошла российская ракета, а затем покинула его. Снаряд находился над польской территорией в течение трех минут.

Ранее оперативный командующий польских ВС Мачей Клиш пояснил, что военные, заметив ракету, подняли самолеты для ее перехвата, но та внезапно исчезла с радаров.

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах РФ в Варшаве Андрея Ордаша и вручило ноту, содержащую требование объяснить произошедшее и «немедленно прекратить подобные действия». Впрочем, он отказался давать пояснения, «пока не будет предоставлено конкретных доказательств».