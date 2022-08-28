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Ру Тат
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Политика
28 августа 2022  10:25

ВС Китая приведены в боевую готовность из-за двух крейсеров США в Тайваньском проливе

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Вооруженные силы Китая находятся в состоянии повышенной боевой готовности для того, чтобы пресечь провокации после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу. Об этом передает РИА Новости. 

По словам официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И, два корабля — Chancellorsville и Antietam — осуществили проход 28 августа.

«Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью», — отметил Ши И. 

Два корабля ВМС Соединенных Штатов осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Напомним, ситуация вокруг острова обострилась после посещения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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