ВС Китая приведены в боевую готовность из-за двух крейсеров США в Тайваньском проливе

Вооруженные силы Китая находятся в состоянии повышенной боевой готовности для того, чтобы пресечь провокации после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу. Об этом передает РИА Новости.

По словам официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И, два корабля — Chancellorsville и Antietam — осуществили проход 28 августа.

«Восточная зона боевого командования НОАК осуществила сопровождение американских крейсеров, осуществила полный контроль за их деятельностью», — отметил Ши И.

Два корабля ВМС Соединенных Штатов осуществляют проход через Тайваньский пролив впервые после роста напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Напомним, ситуация вокруг острова обострилась после посещения спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.