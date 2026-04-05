Политика 5 апреля 2026 14:27

ВС Ирана заявили о сбитии второго самолета C-130 США

Командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» заявил, что иранские силы сбили второй военно-транспортный самолет C-130 США. Об этом сообщает агентство «Tasnim», передает «ТАСС».

По его словам, согласно предварительным данным и дополнительным проверкам на месте, было установлено, что уничтожены два военно-транспортных самолета C-130 и два вертолета Black Hawk армии США.

Ранее сообщалось о сбитии одного самолета C-130 и двух вертолетов Black Hawk в районе Исфахана.

#сша и иран
