Вручение удостоверений мировым судьям состоялось в Госсовете РТ

Торжественная церемония вручения удостоверений мировым судьям прошла в парламентском холле Госсовета РТ. В мероприятии принял участие первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан Илья Гомзик, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Он поздравил участников с назначением и отметил, что мировые судьи играют одну из ключевых ролей в судебной системе, поскольку именно к ним чаще всего обращаются граждане для решения повседневных правовых вопросов. По его словам, от их беспристрастности, принципиальности и внимательного отношения к людям напрямую зависит уровень доверия общества к суду и государству в целом.

Также он пожелал новым судьям здоровья, выдержки, мудрости при принятии решений и профессиональных успехов, добавив, что их работа должна вызывать уважение и признание.

В ходе церемонии удостоверения получили 28 мировых судей, представляющих различные судебные участки Татарстана.