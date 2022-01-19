Вручение премии «Грэмми» перенесли на 3 апреля в Лас-Вегас

Церемония вручения премии «Грэмми» состоится 3 апреля в Лас-Вегасе, до этого она дважды переносилась из-за распространения штамма Covid-19 «омикрон». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте музыкальной премии.

«Мы рады впервые привезти „Грэмми“ в Лас-Вегас и устроить шоу мирового уровня. С того момента, как мы объявили об отсрочке первоначальной даты шоу, мы были завалены искренними сообщениями о поддержке и солидарности со стороны артистического сообщества», — отметил генеральный директор Академии звукозаписи США Харви Мейсон-младший.

Ранее проведение церемонии было запланировано на 31 января 2021 года, но из-за напряженной обстановки с омикрон-штаммом организаторы перенесли ее на март.