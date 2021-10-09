Вручение госнаград и Фонограф-джаз-квинтет: в РТ открылся фестиваль «Джазовая Казань»

Фонограф-джаз-квинтет Сергея Жилина

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В стенах Татарской государственной филармонии имени Тукая открылось одно из главных культурных событий джазовой индустрии республики – VIII Международный фестиваль «Джазовая Казань». Его мастодонтом является Филармонический джаз-оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Васильева.

Ежегодный проект открыла министр культуры РТ Ирада Аюпова. Со сцены она напомнила присутствующим, что в будущем году Казань отпразднует 75-летие события, которое закрепило за Казанью почетное звание одной из джазовых столиц России: в 1947 году Олег Лундстрем приехал из Шанхая в Татарстан и обосновался здесь.

Ежегодный проект был открыт министром культуры РТ Ирадой Аюповой. Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Оркестр, который вы сегодня услышите, является прямым наследником традиций, заложенных Олегом Лундстремом здесь, в Казани. Джаз – это уникальный вид искусства. Это не просто музыка, это еще и своего рода математика. Он не может существовать без импровизации, как не может существовать без джазовых стандартов, владение которыми является показателем профессионализма той или иной команды. Нам повезло, что в нашем городе есть оркестр, который держит эту марку», — считает министр культуры.

Открытие «Джазовой Казани» стало поводом для вручения Государственных наград за многолетний труд и высокий профессионализм, а также за достижения в культуре музыкантам джаз-оркестра и сотрудникам филармонии. Заведующему постановочной частью Татарской филармонии Артуру Хамидуллину было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры РТ.

Открытие «Джазовой Казани» стало поводом для вручения Государственных наград музыкантам джаз-оркестра и сотрудникам филармонии. Заведующему постановочной частью Татарской филармонии Артуру Хамидуллину было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры РТ. Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Хедлайнером концерта-открытия ежегодного проекта стал Фонограф-джаз-квинтет Сергея Жилина. Коллектив хорошо знакомый казанцам и уже не раз покорявший сердца публики в стенах Татарской филармонии в этот раз предложил программу JAZZ POWER, включившую в себя произведения Чика Кориа, Билли Кобэма и других легендарных музыкантов. Квинтет также представил публике пьесы самого Сергея Жилина.

Хедлайнером концерта-открытия ежегодного проекта стал Фонограф-джаз-квинтет Сергея Жилина. Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Сергей Жилин является одним из самых успешных джазменов России, а его команда представляет это музыкальное направление на самом высоком международном уровне. К тому же, он является близким другом нашего оркестра. За время совместной работы у них сложился прекрасный тандем, который всегда заряжает публику своим исполнением. Потому и было доверено Фонограф-джаз-квинтету открыть столь значимый для нас фестиваль», — рассказал директор филармонии Кадим Нуруллин.

Фонограф-джаз-квинтет Сергея Жилина Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

К концу первого отделения к квинтету присоединился Филармонический джаз-оркестр, медь которого усилила сочность звучания программы и выгодно оттенила сольные импровизации отдельных инструментов приглашенного джаз-бэнда.

Зажигательные мотивы заставляли все большее количество слушателей в зале двигаться в такт музыки сидя на своих креслах, а аплодисменты становились все громче с каждым новым сочинением.

К концу первого отделения к квинтету присоединился Филармонический джаз-оркестр. Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Следующий фестивальный день, который состоится 15 октября, откроет для казанцев и гостей столицы «Новые имена джаза». На сцену вместе с Филармоническим джаз-оркестром РТ выйдут трубач Айк Григорян, вибрафонист Иннокентий Иванов и тромбонист Сергей Долженков – молодые, но уже зарекомендовавшие себя российские музыканты.

«Конечно, пандемия вносит свои коррективы, и сегодня мы не можем приглашать на нашу сцену зарубежные коллективы. Но, к счастью, наша страна богата на таланты. Растет как количество джазовых команд и отдельных исполнителей, так и качество их предлагаемого продукта. Мы хотим предложить нашей публике новые имена, достойные внимания», — поделился директор филармонии.

Музыканты исполнят авторские джазовые композиции и популярные джазовые стандарты.