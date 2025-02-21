ВРП Татарстана в 2024 году превысил 5 трлн рублей

По итогам 2024 года валовой региональный продукт Татарстана превысил 5 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 3,9% больше, чем годом ранее. Об этом заявил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, основной вклад в рост экономики в 2024 году обеспечили: обрабатывающие производства, реализация масштабных инфраструктурных проектов и увеличение объемов сельскохозяйственной продукции.

Помимо этого, росту также поспособствовали высокая потребительская активность, предприятия малого и среднего бизнеса, а также высокая инвестиционная активность и реализация инвестиционных проектов.