Военный комиссариат РТ поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

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Временно исполняющий обязанности военного комиссара Татарстана Руслан Мухамедшин поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с профессиональным праздником.

«Созданные более трех веков назад военно-рабочие роты положили начало героической летописи войск, которые на протяжении всей своей истории вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности страны», – отметил он.

Сегодня, по словам Мухамедшина, личный состав инженерных войск продолжает славные традиции предшественников, совершенствует боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники, содействует развитию инфраструктуры, участвует в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Благодаря их высокому профессионализму, ответственности и дисциплине обеспечивается безопасная бесперебойная работа разминированию местности и объектов, устройство полевых сооружений и инженерных заграждений, наращивается пропускная способность путей сообщения и движения войск, а также успешно решаются задачи по осуществлению инженерной разведки противника, отметил временно исполняющий обязанности военного комиссара РТ.

«Уверен, Ваш высокий патриотизм, верность воинскому долгу и военной присяге и дальше будут вносить неоценимый вклад в дело укрепления обороноспособности нашей Родины, ее высокой боевой и мобилизационной готовности», – подчеркнул он.

Руслан Мухамедшин пожелал воинам и ветеранам военной службы инженерных войск крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в ратном труде на благо Отечества.