Врио военного комиссара РТ поздравил причастных с Днем Сил специальных операций

Ежегодно 27 февраля в РФ отмечается славная дата, которая занимает важное место рядом с профессиональным праздником защитников Отечества – День Сил специальных операций, написал временно исполняющий обязанности комиссара РТ Алексей Денькин.

Силы специальных операций РФ – высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо экипированная армейская группировка сил Минобороны РФ, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России как внутри страны, так и за рубежом.

Действующий состав ССО находится в постоянной и восокой готовности к немедленному применению, демонстрируя жесткую дисциплину и высокую военную подготовку для успешного выполнения задач по обеспечению безопасности государства, доказывая свою профессиональную надежность, верность традициям и идеалам Родины и армии.

«В этот праздничный день мы желаем Вам крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и достижения Ваших целей в труде на благо и во имя процветания нашей великой Родины – России», – написал Денькин.