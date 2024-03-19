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Врио военного комиссара РТ поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником
Временно исполняющий обязанности военного комиссара Татарстана полковник Алексей Денькин от имени личного состава военного комиссариата и лично от себя поздравил с профессиональным праздником моряков-подводников и ветеранов военной службы подводного флота.
«Подводный флот России уже более века обеспечивает российскому государству статус могучей морской державы, а моряки-подводники стали образцом стойкости, мужества и верности долгу», – указал Денькин.
Он подчеркнул, что современный подводный флот – это воплощение передовой кораблестроительной мысли, который создан титаническим трудом ученых и конструкторов, инженеров и рабочих оборонных судостроительных предприятий.
«Россия, ее народ всегда гордились и гордятся своими моряками-подводниками, преклоняясь перед их патриотизмом, несгибаемой волей, мужеством и сплоченностью», – отметил временно исполняющий обязанности военного комиссара РТ.
Сегодня, по словам Денькина, российские подводники совершенствуют боевое мастерство и морскую выучку, храня преданность Флоту, верность Военно-Морскому флагу и любовь к морю, надежно обеспечивая защиту океанских глубин Отчизны.
Алексей Денькин пожелал военным и ветеранам военной службы крепкого здоровья, большого человеческого счастья, благополучия и новых ратных свершений на благо Родины и Военно-Морского Флота.
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