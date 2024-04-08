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ВрИО военного комиссара РТ поздравил коллег с профессиональным праздником
ВрИО военного комиссара Республики Татарстан Руслан Мухамедшин поздравил коллег с Днем сотрудников военных комиссариатов.
В своем послании он отметил, что военные комиссариаты, как орган военного управления, органично слиты с историей создания, становления и развития Вооруженных Сил и на протяжении всего времени успешно справляются с возложенными на них важнейшими государственными задачами по укреплению обороноспособности страны.
«В этот праздничный день мы с чувством глубокой признательности и уважением вспоминаем ветеранов, которые своим неустанным трудом, талантом и энтузиазмом внесли огромный вклад в становление и развитие военных комиссариатов. Мы благодарим действующих сотрудников, знающих свое дело, опытных, честных и добросовестных, достойно продолжающих традиции предшественников», – написал Мухамедшин.
В завершении он от всей души пожелал крепкого здоровья, счастья, успехов, а также новых жизненных и профессиональных побед и достижений коллегам.
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