ВрИО военного комиссара РТ поздравил коллег с профессиональным праздником

ВрИО военного комиссара Республики Татарстан Руслан Мухамедшин поздравил коллег с Днем сотрудников военных комиссариатов.

В своем послании он отметил, что военные комиссариаты, как орган военного управления, органично слиты с историей создания, становления и развития Вооруженных Сил и на протяжении всего времени успешно справляются с возложенными на них важнейшими государственными задачами по укреплению обороноспособности страны.

«В этот праздничный день мы с чувством глубокой признательности и уважением вспоминаем ветеранов, которые своим неустанным трудом, талантом и энтузиазмом внесли огромный вклад в становление и развитие военных комиссариатов. Мы благодарим действующих сотрудников, знающих свое дело, опытных, честных и добросовестных, достойно продолжающих традиции предшественников», – написал Мухамедшин.

В завершении он от всей души пожелал крепкого здоровья, счастья, успехов, а также новых жизненных и профессиональных побед и достижений коллегам.