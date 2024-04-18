Врио военкома Татарстана поздравил жителей республики с Днем воинской славы России

Временно исполняющий обязанности военного комиссара РТ Руслан Мухамедшин поздравил татарстанцев с Днем воинской славы России. Он посвящен победе русских войск под предводительством князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

«История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. Славные победы российских войск, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества, достойны быть увековеченными в народной памяти», – отметил он.

Мухамедшин подчеркнул, что Ледовое побоище, которое состоялось 5 апреля 1242 года, явилось первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявших в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства.

«Эта битва, вместе с победами князя Александра Невским над шведами (в июле 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем), имела большое историческое значение, давая понять католическому Западу право Руси на самостоятельное развитие и национальную независимость», – указано в поздравлении.