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Происшествия 26 июля 2023 12:12

Врио губернатора Запорожской области сообщил о попытках обстрела со стороны ВСУ

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ВСУ за сутки 36 раз попытались обстрелять населенные пункты Запорожской области на трех направлениях, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«За прошедшие сутки противник совершил 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях», – указано в сообщении.

Губернатор отметил, что обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась. По словам Балицкого, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором.

#всу #Запорожская область
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