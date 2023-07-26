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Врио губернатора Запорожской области сообщил о попытках обстрела со стороны ВСУ
ВСУ за сутки 36 раз попытались обстрелять населенные пункты Запорожской области на трех направлениях, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«За прошедшие сутки противник совершил 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях», – указано в сообщении.
Губернатор отметил, что обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась. По словам Балицкого, противник с четырех утра попытался прорвать оборону, однако столкнулся с ожесточенным отпором.
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