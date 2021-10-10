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Ру Тат
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10 октября 2021  18:52
Павел Климчак

Врио главы МЧС России отправился в Мензелинск на место крушения самолета

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Временно исполняющий обязанности руководителя МЧС России прибыл в Набережные Челны на вертолёте. После этого он вместе с рабочей группой МЧС отправились в Мензелинск на место падения самолета, чтобы осмотреть его.

После этого врио главы ведомства проведёт совещание по вопросу готовности органов управления к действиям по назначению.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают о работе горячей линии по телефону: (843) 288-46-53, на которую поступило уже более 50 звонков. Психологи МЧС России оказывают поддержку на месте происшествия.

#МЧС России #Авиакатастрофа в Мензелинске
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