Врио главы МЧС России отправился в Мензелинск на место крушения самолета

Временно исполняющий обязанности руководителя МЧС России прибыл в Набережные Челны на вертолёте. После этого он вместе с рабочей группой МЧС отправились в Мензелинск на место падения самолета, чтобы осмотреть его.

После этого врио главы ведомства проведёт совещание по вопросу готовности органов управления к действиям по назначению.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают о работе горячей линии по телефону: (843) 288-46-53, на которую поступило уже более 50 звонков. Психологи МЧС России оказывают поддержку на месте происшествия.