Врио главы Марий Эл сообщил, что проблема с обманутыми дольщиками в регионе решена

Проблема с обманутыми дольщиками в Республике Марий Эл на сегодняшний день полностью решена. Об этом заявил врио главы региона Юрий Зайцев на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Он также обратил внимание на то, что программа по сокращению объема непригодного жилья в республике реализуется с опрежением.

«План у нас был — это тот план, критерии на 1 января 2017 года, программа, которая сейчас действует: у нас было необходимо переселить 7 тысяч человек и расселить 102 тысячи квадратных метров. На сегодняшний момент 3 тысячи мы уже расселили и 46 тысяч квадратных метров аварийного жилья мы просто убрали», — сказал Зайцев на встрече с главой государства, отметив, что все цели по этой программе будут достигнуты в срок.

По словам врио губернатора региона, работа по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Марий Эл также идет опережающими темпами. На сегодняшний день в нормативную форму привели уже 30% дорог.

«А к концу 2024 года, я Вам обещаю, будет 45%», — заверил он.