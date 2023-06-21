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Врио главы ДНР сообщил, что за сутки при обстрелах ВСУ погибли два человека
В ДНР за сутки при обстрелах погибли два человека, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.
«Вновь был атакован центр Донецка – Ворошиловский район. Зафиксировано прямое попадание ударного беспилотника в квартиру многоэтажного жилого дома с последующим возгоранием. Всего за минувшие сутки в регионе двое погибших и шесть раненых мирных жителей, в том числе ребенок 2013 года рождения», – указано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС оперативно купировали огонь. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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