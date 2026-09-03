Врио генконсула КНР в Казани: «Отношения Китая и России – образец для мира»

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Инициатива глобального управления, выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином в 2025 году, призвана укрепить многосторонность и выстроить более сбалансированную систему международных отношений. Россия одной из первых поддержала инициативу, закрепив партнерство с Китаем как образец сотрудничества в многополярном мире. Подробностями в статье для «Татар-информа» поделился врио генконсула КНР в Казани Цао Лунцюань.

Пять опор нового миропорядка

«1 сентября 2025 года на саммите «ШОС+» в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин торжественно выдвинул Инициативу глобального управления, включающую пять основных принципов: во-первых, отстаивание суверенного равенства; во-вторых, соблюдение верховенства международного права; в-третьих, приверженность многосторонности; в-четвертых, отстаивание человекоцентричного подхода; и в-пятых, ориентация на действия. Сегодня мир вступает в новый период турбулентности и трансформации, кризисы и вызовы разного рода множатся, глобальное управление подошло к новому перекрестку. Инициатива глобального управления исходит из общего блага человечества и предлагает международному сообществу научно обоснованное и реализуемое китайское решение для укрепления глобального управления, продвижения к более справедливой и рациональной системе глобального управления и движения к сообществу единой судьбы человечества. Спустя более года после ее выдвижения эта инициатива получила одобрение и поддержку почти 160 стран и международных организаций, более 60 государств присоединились к «Группе друзей глобального управления». Эта важная концепция ускоренно переходит от видения к практическим действиям, демонстрируя на международной арене мощную жизнеспособность и притягательную силу.

После опубликования инициативы китайская сторона последовательно продвигает ее практическую реализацию. 27 октября 2025 года министр иностранных дел Китая Ван И выступил на XXIII Форуме «Голубой зал» МИД Китая с программной речью под названием «Реализация инициативы глобального управления для совместного построения сообщества единой судьбы человечества». Ван И отметил, что Инициатива глобального управления является еще одним важным международным общественным благом, которое Китай нового времени предложил миру. Она взаимодополняет Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации, привнося драгоценную стабильность и определенность в неспокойный мир. Все стороны должны объединять силы, высоко нести знамя многосторонности, стремиться к справедливому будущему, совместно отстаивать цели и принципы Устава ООН, сообща продвигать совместное развитие, восполнять недостатки глобального управления, прислушиваться к чаяниям Глобального Юга и формировать мощный консенсус для продвижения реформы глобального управления.

28 мая 2026 года министр иностранных дел Ван И принял участие в заседании «Группы друзей глобального управления» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и предложил девять ключевых приоритетных направлений реформирования и совершенствования глобального управления: первое – повышение эффективности реформы ООН; второе – усиление авторитета и потенциала Совета Безопасности; третье – обеспечение соответствия миротворческих операций современным требованиям; четвертое – формирование международного консенсуса в отношении ускорения развития; пятое – корректировка курса международного управления в области прав человека; шестое – углубление реформы экономической и финансовой системы; седьмое – создание правил регулирования искусственного интеллекта; восьмое – усиление управления новыми сферами, такими как киберпространство и космос; девятое – содействие межцивилизационному диалогу и достижение взаимного обогащения при инклюзивности. 17 июня 2026 года Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу «Построение более справедливой и разумной системы глобального управления: концепции, инициативы и действия Китая». В Белой книге системно анализируются серьезные вызовы, стоящие перед глобальным управлением, глубоко раскрывается богатое содержание пяти ключевых концепций Инициативы глобального управления, всесторонне обобщаются практические результаты участия Китая в глобальном управлении за многие годы, указывается направление дальнейших реформ и призываются все страны мира к совместным действиям по эволюции системы глобального управления в более справедливом и рациональном направлении, что служит четкой дорожной картой для долгосрочного развития человечества.

Образец для других держав

Россия стала одной из первых крупных держав, которые откликнулись на Инициативу глобального управления и поддержали ее. Отношения между Китаем и Россией стали образцом международных отношений нового типа и отношений между крупными соседними державами. Обе страны неизменно выступают за равноправную и упорядоченную многополярность мира и всеобъемлющую экономическую глобализацию, приносящую пользу всем, твердо отстаивают международную систему, ядром которой является ООН, и основные нормы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН, совместно противостоят односторонним действиям, гегемонизму и блоковому противостоянию.

Стороны тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, совместно способствуя укоренению Инициативы глобального управления и неуклонно повышая представительство и право голоса широкого круга развивающихся стран в глобальных делах. Китай готов вместе с Россией и всеми странами мира последовательно претворять в жизнь Инициативу глобального управления, продвигать построение международных отношений нового типа и совместно неуклонно двигаться к великой цели – сообществу единой судьбы человечества»

Временно исполняющий обязанности Генконсула КНР в Казани Цао Лунцюань