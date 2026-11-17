Фото: аппарат бизнес-омбудсмена РТ

Врио уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Ильнур Ибрагимов после рабочей поездки в Елабужский район Татарстана подготовит предложения по упомянутым в ходе бесед с бизнесменами системным проблемам, требующим межведомственного решения. Все затронутые вопросы взяты в проработку, сообщает аппарат бизнес-омбудсмена республики.

Сопровождали врио уполномоченного по защите прав предпринимателей президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Ильяс Нуриев и прокурор Елабужского района Айрат Низамиев.

Сначала Ильнур Ибрагимов побывал на предприятии «Стальные Технологии», специализирующимся на изготовлении стальных строительных конструкций для промышленных, складских и гражданских объектов. Генеральный директор ООО Константин Сысоев продемонстрировал производственную базу и рассказал об имеющихся планах. Здесь в текущем, 2026 году модернизировали производство: приобрели новое оборудование, а также расширили возможности по логистике и погрузочным операциям.

После этого делегация посетила строительную компанию «Сомон Строй Сервис», которая также реализует гостинично-развлекательный комплекс «1808». Генеральный директор данного ООО Ислам Раджабов заметил, что фирма активно участвует в социальных проектах и благотворительности, поддерживает местные сообщества.

Затем гости побывали в новом банном комплексе «Елабужские бани» индивидуального предпринимателя Нурислама Кадырова, открытом сравнительно недавно – 25 октября. Объем инвестиций в проект составил 237 млн рублей, создано 19 рабочих мест. ИП также развивает банно-спортивный комплекс «Кадыровские бани» и семейную баню «Татарская Слобода» (последняя вошла в число победителей конкурса «100 лучших товаров России»).

Завершилась поездка врио бизнес-омбудсмена посещением ООО «Елабужские Термы», которое занимается строительством и эксплуатацией термальных комплексов. Генеральный директор Тимур Басыров представил проект строительства дополнительной уличной зоны отдыха рядом с существующим комплексом на проспекте Нефтяников, 1б. Общий бюджет проекта составляет 60 млн рублей, запланировано создание 15 рабочих мест.

На встрече с руководителем муниципалитета Рустемом Нуриевым Ильнур Ибрагимов подвел итоги визита. «Елабужский район – территория с сильным предпринимательским потенциалом, и сегодня мы увидели это на конкретных примерах. Наша задача – чтобы этот потенциал не упирался в бюрократические барьеры, а реализовывался в новые производства и рабочие места. Там, где нужно – подсказать, где нужно – добиться справедливости, где нужно – инициировать изменения в законодательстве», – подчеркнул он.