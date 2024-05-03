«Время земных плодов»: галерея «Хазинэ» представит графику и живопись Ирины Антоновой

Фото предоставлено ГМИИ РТ

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», с 8 мая будет работать выставка графики и живописи Ирины Антоновой. Проект с названием «Время земных плодов» — дважды юбилейный: это ретроспектива 30 лет творческой деятельности казанской художницы и посвящение ее собственному 60-летию.

«День рождения Ирина Антонова отмечает 7 января. Так что весь нынешний год для нее юбилейный. Отсчет творческой жизни она ведет с первой выставки 1994 года в Санкт-Петербурге, в которой она участвовала сразу после окончания Института имени Репина. Хоть она и была не персональная, а групповая, но проходила в Центральном выставочном зале Манеж», — пояснили агентству в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Посетители увидят и серийные работы станковой и печатной графики, и живопись. Всего около полусотни произведений будут представлены на втором этаже галереи «Хазинэ». Экспонируемые работы — в основном собственность автора. Но будут и произведения из коллекции Музея ИЗО Татарстана, а также несколько работ из собрания частной галереи «Дом-Арт».

«В первую очередь Ирина Антонова — серьезный мастер графического искусства. При этом свободный художник. Она достаточно долго училась, оттачивая свое мастерство, ведь, как говорят, настоящий художник должен быть хорошим графиком, а живопись приложится», — отметили в Музее ИЗО Татарстана.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Ирина Антонова, окончив в 1983 году Казанское художественное училище, продолжила осваивать художественное ремесло в Санкт-Петербурге, на графическом факультете Института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Российской Академии художеств. В родной город вернулась в 1994 году и снова принялась совершенствовать профессиональные навыки — на этот раз в творческой мастерской живописи Российской Академии художеств в Казани под руководством Хариса Якупова. В 2009 году художница стала лауреатом премии имени Баки Урманче в номинации «Живопись».

Работы Ирины Антоновой уже не раз экспонировались не только в Казани, но и в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске и других городах. Выставку «Время земных плодов» можно будет посетить в галерее «Хазинэ» до 2 июня.