«Время выбрало нас»: в Нижнекамске открыли памятный стенд бойцам СВО

В 10-й школе Нижнекамска открыли памятный стенд, посвященный военнослужащим, отдавшим жизни на спецоперации. Четыре бойца в разные годы обучались в данном образовательном учреждении.

Николай Федоров по зову сердца в конце апреля 2022 года поехал в зону СВО как волонтёр. Там он добровольно вступил в ряды ополченцев, встал на защиту Отечества. Николай был мужественным, смелым бойцом, патриотом своей страны. Он погиб 2 июля 2022 года. Ему было 54 года.

Роберт Гайсин осенью 2022 года также не раздумывая встал на защиту Родины. О своем решении родителям и друзьям он сообщил позже, уже приступив к службе. Он мужественно нес службу на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Погиб 16 декабря 2022 года на поле боя при исполнении служебных обязанностей.

Венер Спиридонов 29 сентября 2022 года был призван на военную службу. Через год, 7 ноября, его не стало.

Николай Сажнев с детства мечтал стать военным, поэтому во время срочной службы заключил контракт. Рядовой Сажнев служил в составе автомобильного отделения. Погиб 10 июня прошлого года.

На торжественную церемонию были приглашены не только родственники погибших бойцов на СВО, но и матери тех, кто потерял своих сыновей в локальных конфликтах. В школе не забывают и помнят всех, ученики знают и тех, кто пал смертью храбрых в Афганистане.

«Мальчишка как мальчишка был, обыкновенный, но свой стержень у него был стойкий. Отправили в Афганистан. Он даже писал, что удостоен чести служить там... Служил 2 года и 4 месяца. Погиб на задании», — поделилась мать погибшего Олега Мокина Инесса Шарапова.

Председатель Совета ветеранов НМР Григорий Китанов уверен, нижнекамцы должны помнить героев-земляков, передавать будущим поколениям воспоминания об их подвиге.

«23 февраля — День защитника Отечества. Мы вспоминаем историю нашего государства и героев, которые прославили нашу нижнекамскую землю в годы Великой Отечественной войны. Открывая уголок, мы отдаем дань памяти сегодняшним героям. Говорят, человек жив до тех пор, пока о нем есть память. Сегодня надо сказать спасибо родителям, которые воспитали таких достойных защитников Отечества. Мы будем помнить их всегда!» – сказал Китанов.

Олег Воронин тоже не так давно был на полях сражений. Такое трепетное отношение тронуло бойца до слез. Он очень рад, что имена героев не забыты, что память о них будет вечной.

К стенду памяти все присутствующие возложили цветы. Бывшие ученики 10 школы усвоили в своей жизни главный урок: мужчина должен быть смелым и уметь защитить родину от врага. Об их подвиге узнают дети разных поколений.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.