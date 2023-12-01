«Время выбрало нас»: в Казани открылась выставка об участниках Великой Отечественной и СВ

Фото: © Ольга Игнатьева

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, филиале Национального музея РТ, открылась выставка «Время выбрала нас», посвященная участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза и участникам специальной военной операции, награжденным правительственными наградами.

Гостями церемонии открытия стали в том числе представители добровольческих организаций, жены участников специальной военной операции и сами военнослужащие.

По замыслу создателей, экспозиция, включающая фотографии, личные вещи и документы, должна подчеркнуть преемственность поколений и сохранить память о героях прошлого и настоящего. Соответственно, кураторы выставки надеются продемонстрировать, как проявляются на войне мужество и героизм.

«Никогда не думала, что придется столкнуться с этой бедой. <…> Мне очень тяжело сейчас встречаться с родственниками солдат. Всем мира и добра, терпения», — заявила на открытии Оксана Бородина, руководитель проекта «Мамы героев» и уполномоченный представителей президента Союза офицерских жен по РТ.

В свою очередь бойцы одного из отрядов рассказали, что продолжают совершенствовать воинские навыки в преддверии отправки на фронт. Они занимаются подготовкой и тренировками.

Фото: © Ольга Игнатьева

Альбина Шамгунова потеряла в ходе спецоперации мужа Аделя. Она рассказала, что последними словами, которые он сказал ей, была фраза: «Я присягу давал народу, и я буду свой народ защищать до победного».

Всего на выставке представлено около 80 предметов, многие из них экспонируются первый раз. Жена одного из погибших военных принести вещи мужа, как только будет готова расстаться с ними. Одной из центральных тем выставки стала помощь жителям Донбасса и участникам спецоперации.

Специальная военная операция (СВО) на Украине началась 24 февраля 2022 года, решение о ее начале принял Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.