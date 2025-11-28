«Время выбрало нас»: в Дрожжановском районе прошла церемония вручения наград
В Дрожжановском районе РТ состоялась торжественная церемония вручения и передачи государственных наград. Мероприятие прошло 28 ноября 2025 года с участием главы района Марата Гафарова и военного комиссара по Буинскому и Дрожжановскому районам Радика Тухфатуллина.
В этот день были вручены награды родным семерых военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач. Также медалью «За воинскую доблесть» Министерства обороны РФ был награжден житель села Новые Какерли Ильнур Ахметзянов.
Получая награду, Ильнур Ахметзянов отметил: «Время выбрало нас. Мужчина обязан защищать свою Родину и семью – в этом его долг».
Глава района Марат Гафаров выразил глубокую скорбь и подчеркнул значимость подвига земляков.
«Мы склоняем головы в память о наших земляках – настоящих героев, любивших свою семью, друзей и Отчизну. Мы благодарим матерей, воспитавших таких сыновей. Вечная им память, их имена навсегда останутся в наших сердцах», – сказал он.
Радик Тухфатуллин отметил, что их поступки стали символом верности долгу и чести, примером мужества и стойкости для всех.
Память погибших почтили минутой молчания.
Согласно Указу Президента РФ, ордена Мужества посмертно переданы:
- Сергею Барышову – его матери Александре Барышовой
- Николаю Игнатьеву – его вдове Ирине Игнатьевой
- Эдуарду Одинокову – его матери Елене Одиноковой
- Сергею Шишкину – Надежде Шишкиной.
Также посмертно награждены:
- Игорь Леонтьев – медалью «За храбрость», награду получила его сестра Марина Григорьева
- Виктор Тихонов – медалью «За воинскую доблесть», передана его матери Валентине Тихоновой
- Мансур Насыбуллов – медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», награду принял его отец Ильдус Насыбуллов.
На церемонии присутствовали родные и дети участников СВО. Близкие подчеркнули, что мужчины приняли решение отправиться на защиту Родины в тот момент, когда это было необходимо.
«Он нам ничего не говорил. Ушел, записался и только потом сообщил об отъезде. Он был мужественным и очень отзывчивым человеком, всегда всем помогал», – рассказала дочь Николая Игнатьева Лидия.
«Для нас он герой. Вот и все. Больше слов не найти. Для меня он им и был», – поделились близкие Мансура Насыбуллова.
Всего из Дрожжановского района РТ в зону проведения СВО отправились более 300 военнослужащих.
Материал подготовлен при участии Гулии Фаизовой.