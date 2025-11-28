«Время выбрало нас»: в Дрожжановском районе прошла церемония вручения наград

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

В Дрожжановском районе РТ состоялась торжественная церемония вручения и передачи государственных наград. Мероприятие прошло 28 ноября 2025 года с участием главы района Марата Гафарова и военного комиссара по Буинскому и Дрожжановскому районам Радика Тухфатуллина.

В этот день были вручены награды родным семерых военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач. Также медалью «За воинскую доблесть» Министерства обороны РФ был награжден житель села Новые Какерли Ильнур Ахметзянов.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Получая награду, Ильнур Ахметзянов отметил: «Время выбрало нас. Мужчина обязан защищать свою Родину и семью – в этом его долг».

Глава района Марат Гафаров выразил глубокую скорбь и подчеркнул значимость подвига земляков.

«Мы склоняем головы в память о наших земляках – настоящих героев, любивших свою семью, друзей и Отчизну. Мы благодарим матерей, воспитавших таких сыновей. Вечная им память, их имена навсегда останутся в наших сердцах», – сказал он.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Радик Тухфатуллин отметил, что их поступки стали символом верности долгу и чести, примером мужества и стойкости для всех.

Память погибших почтили минутой молчания.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Согласно Указу Президента РФ, ордена Мужества посмертно переданы:

Сергею Барышову – его матери Александре Барышовой

– его матери Николаю Игнатьеву – его вдове Ирине Игнатьевой

– его вдове Эдуарду Одинокову – его матери Елене Одиноковой

– его матери Сергею Шишкину – Надежде Шишкиной.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

Также посмертно награждены:

Игорь Леонтьев – медалью «За храбрость», награду получила его сестра Марина Григорьева

– медалью «За храбрость», награду получила его сестра Виктор Тихонов – медалью «За воинскую доблесть», передана его матери Валентине Тихоновой

– медалью «За воинскую доблесть», передана его матери Мансур Насыбуллов – медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», награду принял его отец Ильдус Насыбуллов.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

На церемонии присутствовали родные и дети участников СВО. Близкие подчеркнули, что мужчины приняли решение отправиться на защиту Родины в тот момент, когда это было необходимо.

«Он нам ничего не говорил. Ушел, записался и только потом сообщил об отъезде. Он был мужественным и очень отзывчивым человеком, всегда всем помогал», – рассказала дочь Николая Игнатьева Лидия.

Фото предоставлено Гулией Фаизовой

«Для нас он герой. Вот и все. Больше слов не найти. Для меня он им и был», – поделились близкие Мансура Насыбуллова.

Всего из Дрожжановского района РТ в зону проведения СВО отправились более 300 военнослужащих.