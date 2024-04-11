«Время выбрало нас»: мэр Челнов встретился с бойцами, пришедшими в отпуск

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с военнослужащими, которые прибыли в краткосрочный отпуск из зоны СВО. На встречу пришло восемь воинов. Фото и видео появилось в Telegram-канале городской администрации.

Мэр лично поприветствовал каждого, поблагодарил за личное мужество и отвагу.

«Спасибо от имени полумиллионного города, от себя лично, от коллег за служение нашему Отечеству. Отчеству, в котором мы родились, в котором живут наши родители, где находится прах наших предков. Где мы, вместе с молоком матери, впитали лучшие человеческие качества. Время выбрало нас. Время выбрало в 1941-1945 годах наших отцов и дедов, прадедов», — сказал градоначальник.

Наиль Магдеев предложил почтить память погибших минутой молчания.

«К сожалению, в ходе спецоперации мы теряем наших челнинцев, которые выполняя свой воинский долг, погибают на поле боя», — сказал он.

Сегодня в Набережных Челнах дети воинов обеспечены бесплатным питанием в школах, бесплатно посещают детский сад, ко всем важным праздникам вручаются продуктовые наборы семьям военнослужащих.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону