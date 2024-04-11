Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Время выбрало нас»: мэр Челнов встретился с бойцами, пришедшими в отпуск
Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с военнослужащими, которые прибыли в краткосрочный отпуск из зоны СВО. На встречу пришло восемь воинов. Фото и видео появилось в Telegram-канале городской администрации.
Мэр лично поприветствовал каждого, поблагодарил за личное мужество и отвагу.
«Спасибо от имени полумиллионного города, от себя лично, от коллег за служение нашему Отечеству. Отчеству, в котором мы родились, в котором живут наши родители, где находится прах наших предков. Где мы, вместе с молоком матери, впитали лучшие человеческие качества. Время выбрало нас. Время выбрало в 1941-1945 годах наших отцов и дедов, прадедов», — сказал градоначальник.
Наиль Магдеев предложил почтить память погибших минутой молчания.
«К сожалению, в ходе спецоперации мы теряем наших челнинцев, которые выполняя свой воинский долг, погибают на поле боя», — сказал он.
Сегодня в Набережных Челнах дети воинов обеспечены бесплатным питанием в школах, бесплатно посещают детский сад, ко всем важным праздникам вручаются продуктовые наборы семьям военнослужащих.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: Telegram-канал городской администрации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»