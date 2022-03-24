«Время возможностей»: в Татарстане могут запустить производство одежды

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан является благоприятной точкой для запуска новых производств. Об этом заявила начальник отдела легкой промышленности Минпромторга РТ Гузель Хисамутдинова во время пресс-тура по швейной фабрике.

«Внутри российского рынка сконцентрировано очень много сырья и комплектующих. Просто об этом нужно знать и умело воспользоваться. Что касается производства тканей, если возьмем синтетический трикотаж, то для его производства сырьем являются продукты нефтехимии — полиамиды и полиэфиры. Такое сырье есть. В этом случае Татарстан является благоприятной точкой для запуска новых производств», — пояснила она.

Хисамутдинова отметила, что перед легкой промышленностью стоят две задачи — сохранение трудовых коллективов и увеличение производственных объемов. «Безусловно, сейчас сложное время, но это время возможностей. Потому что сейчас с уходом иностранных компаний перед предприятиями легкой текстильной промышленности открываются новые возможности. Рынок достаточно освободится. У нашего региона есть шанс занять освободившиеся ниши и заявить о себе», —сказала начальник отдела Минпромторга.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Директор российского бренда Serginnetti из Казани Юлия Малинина отметила, что в данное время отрасль испытывает логистические проблемы. Ранее ткани поступали из Италии, Кореи, Китая и Турции.

«Сырье, к сожалению, у нас всё зарубежное. В России есть производства, но они небольшие. Те объемы, которые они дают, не могут удовлетворить запросы наших покупателей. Если посчитать, то на каждую коллекцию нам нужно примерно 180 тыс. километров ткани», — сказала она.

Малинина добавила, что сейчас фабрики продолжают работу. «На сегодняшний день у нас есть запасы ткани для одежды, которая поступит на продажу 1 августа. На нее сырье полностью закуплено», — уточнила предприниматель.

По словам директора бренда Serginnetti, производителям одежды и потребителям не стоит беспокоиться, поскольку цикл производства ткани не прервется. «Недавно в Иванове открылось производство, которое делает футор — ткань, из которой можно шить спортивные костюмы. Сырье они привозят из Турции. Цикл не прервется. В Турции можно покупать. Ранее мы активно с ними не работали, но теперь будем искать все возможные пути», — добавила она.

Кроме того, Малинина рассказала, что предприятие испытывает проблемы с нехваткой швей. «Одна из наших проблем на сегодняшний день — дефицит кадров. К сожалению, профессия швеи сейчас является экзотической. На нее обучают раз в четыре года. Учебные заведения не выпускают таких специалистов», — констатировала она. Предприниматель уточнила, что фабрика готова принять на работу около ста новых сотрудников.