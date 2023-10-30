«Время возможностей для соискателей»: 5 советов по поиску высокооплачиваемой работы

Минимальная за 32 года наблюдений безработица зафиксирована на рынке труда России, ее показатель составил в августе 3%, а в Татарстане он еще ниже — 2%.

Фото: © Алексей Щелконогов

Как в сложившихся условиях работодателям найти сотрудников, а соискателям повысить доход и улучшить условия труда, рассказал на пресс-конференции в Казани директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

«С одной стороны, мы видим большой спрос на сотрудников, а с другой — снижение соискательской активности. Для работодателей это означает, что искать сотрудников становится сложнее, нужно быть изобретательным и понимать, чего действительно хотят соискатели. Но с другой стороны — это время возможностей для соискателей», — сказал он.

Пришло время, когда работники могут подобрать оптимальные условия труда. Рост напряжения на рынке занятости характеризуется ростом предлагаемых зарплат. Кроме того, работодатели стали расширять возрастные границы найма — привлекать те категории населения, которые раньше были не очень активными: люди старше 45 лет, студенты или, например, родители в декрете.

Фото: © Алексей Щелконогов

«Работодатели замотивированы предлагать соискателям приоритетные для них условия — комфортный график и формат работы, хорошие условия труда и так далее. С 2020 года приобрели популярность новые форматы — удаленная [работа], частичная занятость, подработка. Это тренды, которые развиваются из года в год», — заметил спикер.

В Татарстане и по всей России растет число вакансий: по республике их стало вдвое больше, на 73% увеличилось количество предложений о работе на неполный рабочий день и в два раза выросло число резюме на вакансии в режиме неполного рабочего дня. Половина соискателей совмещают основную работу и подработку. Что же такое, по мнению соискателей, хорошая работа?

«Хорошая работа — это хорошая зарплата. Второй важный момент — гибкость рабочего формата. Официальное трудоустройство тоже играет немаловажную роль», — заметил Пучков.

Для мужчин при смене работы важно наличие премий и бонусов. Кандидаты до 35 лет обращают внимание на перспективы карьерного роста, а представители старшего поколения — на репутацию работодателя.

«По нашим исследованиям, 92% соискателей предпочитают откликаться на вакансии, которые помечены специальными значками „компания проверена“. Значок присваивается профилю работодателя при прохождении проверки на платформе по ИНН или банковскому ID. Эта процедура не требует от компаний больших усилий или ресурсов, но помогает соискателям в принятии решения и выборе будущего работодателя», — подчеркнул Пучков.

Татарстан занимает пятое место в стране среди самых успешных регионов по рынку труда. Согласно исследованию, более половины казанцев хотя бы раз за последний год предпринимали попытку найти работу.

Фото: © Алексей Щелконогов

«87% казанцев, искавших работу в 2023 году, делали это с помощью специальных онлайн-сервисов. При этом крупные джоб-платформы стремятся обеспечить пользователям безопасность, проверяют вакансии и работодателей, ограничивают общение вне площадки», — сообщил региональный представитель «Авито Работы» в Татарстане Наиль Хафизов.

В числе популярных профессий по приросту количества вакансий в этом году эксперт назвал управление персоналом, административную работу, искусство и развлечения, а также производство, сырье и сельское хозяйство.

За III квартал средний уровень зарплат в регионе вырос на треть по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост зарплатных предложений отмечается в сферах «Домашний персонал», «Страхование» и «Маркетинг, реклама, PR». В топ-10 самых дорогих вакансий вошли предложения для дальнобойщиков (135 тыс. рублей в месяц), сталеваров (120 тыс.), риелторов (102 тыс.), плиточников и токарей (100 тыс.), а также другие.

«Один из трендов рынка труда — быстрый найм, более половины соискателей устраиваются на новую работу за месяц или еще быстрее», — отметил Хафизов.

Фото: © Алексей Щелконогов

Руководитель по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак рассказала, что 46% работающих казанцев счастливы на рабочем месте. Казань в общем рейтинге занимает 13-е место в стране, где работают самые счастливые специалисты. В числе параметров, по которым составлен рейтинг, спикер назвала приятный коллектив, стабильность и надежность организации, гибкие условия труда, достойную зарплату.

В заключение эксперты дали пять советов людям, желающим выгодно поменять работу. Им нужно составить качественное резюме с фотографией, оставить 8–10 откликов на вакансии, отвечать на телефонные звонки, пройти несколько собеседований и выбрать лучшее предложение.