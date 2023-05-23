Время в пути пригородных поездов Казань – Йошкар-Ола сократится на час

Время в пути для пригородных межрегиональных поездов Казань – Йошкар-Ола с 26 мая сократится на час, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

«Время в пути составит 2,5 часа. Этого удалось достичь благодаря модернизации инфраструктуры», – отметили в пресс-службе.

Из Казани поезд будет отправляться в 14.18 и прибывать в Йошкар-Олу в 16:48. В обратном направлении он отправится в 7.47 и будет в Казани в 10.17.

В связи с этими изменениями скорректировано расписание пригородных поездов сообщением Йошкар-Ола – Яранск – Йошкар-Ола.