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Время в пути пригородных поездов Казань – Йошкар-Ола сократится на час
Время в пути для пригородных межрегиональных поездов Казань – Йошкар-Ола с 26 мая сократится на час, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
«Время в пути составит 2,5 часа. Этого удалось достичь благодаря модернизации инфраструктуры», – отметили в пресс-службе.
Из Казани поезд будет отправляться в 14.18 и прибывать в Йошкар-Олу в 16:48. В обратном направлении он отправится в 7.47 и будет в Казани в 10.17.
В связи с этими изменениями скорректировано расписание пригородных поездов сообщением Йошкар-Ола – Яранск – Йошкар-Ола.
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