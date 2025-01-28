Время в пути поезда Нижний Новгород — Казань сократится на 25 минут

Время в пути электропоезда сообщением Нижний Новгород — Казань с 3 февраля сократится на 25 минут. Состав проследует до конечной станции за 5 часов 55 минут, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Электричка продолжит курсировать ежедневно. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол», — говорится в сообщении.

Из Казани поезд будет отправляться в 5.25 и 15.54 и прибывать в Нижний Новгород в 11.20 и 21.49 соответственно. Из Нижнего Новгорода электричка отправится в 5.10 и 16.08, прибудет в столицу Татарстана в 11.05 и 22.03 соответственно.

В январе на этом маршруте начал курсировать электропоезд нового поколения. Состав оснащен камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше вагона. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку для выхода на низкую платформу.

Вагоны оборудованы эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха.

Электропоезд сообщением Нижний Новгород — Казань в прошлом году перевез 400 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем в 2023 году.