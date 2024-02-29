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Время в пути 20 электричек сократится на участке Казань – Канаш в марте
Время в пути 20 пригородных поездов сократится на участке Казань – Канаш с 5 марта. Изменения вводятся для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Разница с действующим графиком движения по времени прибытия или отправления составит от 1 до 20 минут», – говорится в сообщении.
В частности, изменится расписание движения электричек в обоих направлениях между станциями Казань и Свияжск, Канаш, Паратск, Албаба.
Кроме того, поменяется график движения поездов сообщением Свияжск – Бирюли, Волжск – Казань и Арск – Свияжск.
У поездов сообщением Краснозаринск – Куркачи и Казань – Канаш изменится время следования по промежуточным станциям. При этом время отправления и прибытия не меняется.
Электричка сообщением Паратск – Бирюли будет отправляться в 17.20 – на восемь минут раньше. Она прибудет на станцию Бирюли в 19.09.
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