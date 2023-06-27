«Время трудное, а сезон радостный»: Качаловский театр снова замахнулся на Шекспира

Итоги 232-го сезона подвели сегодня в Казанском театре Качалова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наши спектакли держатся десятилетиями»

«Сезон, конечно, был непростой, время трудное, идет специальная военная операция. Но, как ни странно, сезон для нас очень радостный», – так резюмировал уходящий театральный год для Театра имени Качалова его директор и художественный руководитель Александр Славутский на сегодняшнем пресс-завтраке.

Причина хорошего настроения качаловцев, по сути, в валовых показателях, признанных ими успешными: на Большой и Малой сценах было показано 363 спектакля, в то время как иные театры, по словам Славутского-старшего, дают по 90 представлений в год. На них побывали 153 тыс. зрителей, обеспечивших 99-процентную заполняемость зала. Это позволило театру заработать 89,6 млн рублей – «самая большая цифра» за последние годы.

За сезон театр выпустил три новых спектакля. Такую скорость Славутский объяснил тщательной работой над постановками, в отличие, опять же, от коллег, которые «лепят по 10 премьер за сезон». Поставленную Ильей Славутским комедию Мориса Метерлинка «Чудо святого Антония», например, отрепетировали 97 раз на протяжении 3,5 месяца. Благодаря такой подготовке на грани перфекционизма спектакли, по словам Славутского-старшего, держатся десятилетиями, что, конечно, аргумент лишь для академического театра.

Александр Славутский рассказал, что к концу календарного года качаловцы планируют закончить работу над постановкой трагедии Шекспира «Гамлет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И конечно, традициям театр изменять не планирует – в новых постановках обещан устоявшийся качаловский набор с крепкой драматургией, танцами, актерским вокалом и так далее, позволяющий театру быть «рентабельным производством с моральной и материальной сторон». «Ходилки-бродилки», считает Александр Славутский, тоже имеют право на существование, но они должны быть не самоцелью, а вспомогательной формой.

Казанский «Гамлет» будет про борьбу за власть

Новый сезон Качаловский театр планирует начать в середине августа. Столь ранний старт связан с тем, что в сентябре качаловцы отправятся на 15-дневные гастроли в Минск, где покажут семь своих спектаклей на сцене Национального академического театра им. Янки Купалы.

А 6 — 26 октября при поддержке Раиса Татарстана пройдет главный ивент театральной осени в Казани – Третий Качаловский фестиваль, — на который, как обещает Славутский-старший, приедут уникальные с точки зрения режиссуры постановки. А именно «Король Лир» Мастерской Петра Фоменко, «Мандат» Студии театрального искусства Сергея Женовача и «Зойкина квартира» МДТ им. Пушкина с Александрой Урсуляк в главной роли. К фестивалю приурочена и ответная гастроль театра им. Янки Купалы со спектаклем «Паулинка», а также круглый стол с участием режиссеров.

Новый сезон Качаловский театр планирует начать в середине августа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ходе общения с журналистами Александр Славутский поделился главной внутритеатральной новостью: к концу календарного года качаловцы планируют закончить работу над постановкой трагедии Шекспира «Гамлет». Сейчас в репертуаре уже есть шекспировская комедия «Укрощение строптивой».

В новом спектакле будут задействованы в основном молодые актеры. Так, Гамлета сыграет Павел Лазарев. «Много людей, большая серьезная работа. Илья Славутский, Регина Габбазова владеют английским языком — они сверяются с оригиналом, поскольку в переводах хватает разночтений», — пояснил Славутский-старший. На сегодня «пройден» первый акт, написаны текст пролога и песни для актеров, выбрана основная музыкальная тема.

На просьбу журналистов раскрыть качаловское прочтение главного героя трагедии Илья Славутский рассказал, что, изучая оригинал пьесы на английском, осознал, что Шекспир обозначил ее главный вопрос достаточно прозрачно – он заключается в борьбе за власть. «Пьеса очень современная, про власть, про государство. Про любовь, которая используется как средство власти. Ну вот же эта последняя попытка путча – она все [нам] рассказала. Все то же самое, какая, в принципе, разница. Пьеса про нас», – поддержал сына Александр Славутский.

Этот подход, вкупе с обязательством ответственно подойти к первоисточнику, то есть «не кромсать персонажей, не делать из них голубых, зеленых, синих», и станет особенностью казанского «Гамлета». После разговора журналистам показали часть уже созданных декораций к спектаклю.

Илья Славутский: «Пьеса очень современная, про власть, про государство. Про любовь, которая используется как средство власти» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Либо я священнодействую, либо уматываю отсюда»

Во время разговора Александр Славутский еще раз обозначил свою поддержку СВО: «В такое напряженное время, когда театры закрывают, открывают, кто-то уезжает за границу, кто-то высказывается против страны, против СВО, еще чего-то… Я поддерживаю и [специальную военную] операцию, и “Z” у нас на фасаде периодически выплывает. Я считаю, что если я живу в этой стране, если мой театр финансирует наше государство, то либо я священнодействую, либо я уматываю отсюда».

Впрочем, художественно осмыслять эти события в театре пока не планируют, поскольку, с одной стороны, как отметил Илья Славутский, понять то, что происходит сейчас (тот же мятеж), мы сможем только по прошествии «многих-многих лет», а с другой – еще не появился качественный драматургический материал. «Но если в театр принесут пьесу, которая нас устроит, то мы ее возьмем и будем делать», – пообещал Славутский-старший.