«Время собирать урожай»: Творческий союз художников РТ отметит 10 лет выставкой в Кремле

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории Казанского Кремля, 13 октября откроется выставка «Время собирать урожай». Приурочена она к 10-летию Творческого союза художников России по Республике Татарстан: составят ее более 80 произведений как уже именитых художников, так и еще только начинающих. Посетители увидят живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, скульптуру, фотографию.

«Наше творческое объединение было создано в 2012 году по предложению нескольких художников в Казани, так что юбилей мы, конечно, отмечали в прошлом году, но собрать и провести выставку получилось только в этом. Сейчас у нас 96 художников, и самый взрослый участник союза – художник-авангардист и архитектор Насыров Ринат Сахиуллович. Он родился в 1942 году, и ему сейчас 81 год. Его работы, конечно же, будут на нашей юбилейной выставке. Что касается молодых художников, то таких много, конечно. Например, самой молодой из тех, кто предоставил картины на выставку, можно назвать Полину Илюшкину (выпускница Казанского художественного училища 2009 года – прим. Т-и). А в самом нашем Творческом союзе художников России по Республике Татарстан молодых очень много – многие приходят после окончания художественных училищ», – рассказал «Татар-информу» председатель ТСХР по РТ Ильгизар Самакаев.

Региональное отделение художников помогает участникам объединения развиваться в профессиональной деятельности и продвигать свои произведения. Для этого Союз проводит выставки – например, раз в два года «Идель Арт» и «Биеннале печатной графики», организует проекты экспериментальных творческих мастерских ТСХР.

Предстоящая выставка – лишь промежуточный итог первого десятилетия работы отделения ТСХР в Татарстане. А ее название «Время собирать урожай», конечно, ассоциировано с осенью – именно в этот сезон собирают плоды своей предшествовавшей работы.

На юбилейной выставке будут представлены лучшие работы участников регионального союза (Александр Лопаткин, Анатолий Егоров, Ильгизар Самакаев, Александр Артамонов, Вера Карасева, Равиль Загидуллин, Людмила Слесарская), а также произведения художников отделения ТСХР по РТ, проживающих сейчас в Санкт-Петербурге, – народного художника Татарстана Рашита Гилазова и члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств Игоря Болотова. Специально для выставки в Казани они прислали свои картины.

Выставку в галерее «Хазинэ» можно будет увидеть до 13 ноября. Во время вернисажа, который намечен на 16.00, посетить выставку можно будет бесплатно, после открытия – по входному билету.