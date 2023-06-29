Время самых летних миксов

Яркое и жаркое лето — время, когда можно заниматься любимыми делами, наслаждаться жизнью, смело совмещать привычное с чем-то новым и приятным. Вместе с Tele2 мы подобрали самые удачные летние MIXX, ловите идеи для двух летних месяцев.

Микс вкусов

Первая летом — конечно, она. Окрошка — освежающая, сытная и мегапопулярная. Картошка, зеленый лук, сочный редис, свежий и хрустящий огурчик, молодой укроп, а дальше — настоящий простор для экспериментов. Что лучше: с колбасой или с мясом, или все и сразу? И самая главная дилемма: квас или кефир. Это тот случай, когда стоит попробовать каждый из вариантов и выбрать идеальный микс — только для себя.

Микс удовольствий

Охлаждающий и приятный, его любят взрослые и дети, самый летний микс-напиток, конечно же, домашний или по-модному крафтовый лимонад. В этом сезоне самый популярный вкус: базилик, огурец, лайм. Сделать его просто, главное, правильно смешать ингредиенты. Нарезаем лайм кружочками, если нет лайма, лимон тоже подойдет. Отделяем листья фиолетового базилика от стебельков. Запускаем листья, цитрус и сахар в кипящую воду, снова доводим до кипения, снимаем с огня и оставляем под крышкой на 15 минут. Вынимаем лимон и настаиваем не менее получаса. Процеживаем напиток через сито, остужаем, добавляем несколько долек лайма для антуража и разливаем по стаканам со льдом.

Пропорции микса просты: 2 лайма/1 крупный лимон, 150 г сахара, 1 пучок фиолетового базилика, 2,5 литра воды и кубики льда по вкусу.

Микс свежего воздуха и пользы для здоровья

Занятия спортом в парке — отличный способ совместить свежий воздух, активность и нестандартное место для тренировок. Укрепляем физическую форму и получаем удовольствие. Из всех летних вариантов миксуем самые легкие и ненавязчивые. Если фигура и гибкость позволяют, йога — ваш выбор. Если хочется чего-то проще, но не менее полезного, пилатес в помощь. Он поможет вспомнить, где правая рука и пятка левой ноги, и как все это работает вместе. Не забываем спрей от комаров — такой микс нам не нужен.

Микс кино, музыки и настроения

Его сделать легко и просто, все необходимое уже есть в подписке от Tele2. Mixx — это интернет, музыка, кино, скидки и множество полезных и развлекательных сервисов в одной подписке. Больше не нужно подключать разные сервисы отдельно — управлять всеми можно с одного аккаунта. Вы можете выбрать одну из готовых Mixx S, Mixx M, Mixx L и Mixx Max или собрать свою подписку с нуля как конструктор и менять ее как захотите.

Что смешиваем: 50 ГБ интернет-трафика каждый месяц, онлайн-кинотеатр Wink, «Двойная защита», «Страховка остатков», «SMS-фильтр», повышенный курс обмена минут на скидку на смартфоны, скидки в «Ленте», в Lamoda и повышенный кэшбэк в программе «Больше». А еще VK музыка с тысячами летних мелодий от классики до мощного drum and bass. Добавить по вкусу — антивирус Касперского, облако на mail.ru, кинотеатр Premier, сервис электронных книг Литрес и еще много всего. Этот микс всегда будет удачным, а первый месяц использования при первом подключении — в подарок. Доступна абонентам любых мобильных операторов. Читать, смотреть и слушать проще с Mixx Tele2.

Микс радости и свободы

Завершаем все танцами на набережной, пляже или просто на open-air там, где есть хорошая музыка и отличное настроение. Бачата, сальса, рок-н-роли или просто танцы от души. Здесь очень кстати будут некоторые из миксов выше. Потому что лето — отличное время для экспериментов, смешения стилей и вкусов. Самое время миксовать. Реклама. ООО «Т2 Мобайл»