Время Ротенберга? Почему разговоры о его назначении в «Динамо» звучат громче

Вылет московского «Динамо» в первом раунде плей-офф обнажил системный кризис, который невозможно решить одной отставкой тренера. Руководство клуба на распутье: запускать перезагрузку или довериться Козлову. «ТИ-Спорта» разбирается, что может спасти бело-голубых и причем тут Роман Ротенберг.





«Динамо» утопает в системном кризисе. Поможет ли новый тренер без глобальной перезагрузки?

Вылет московского «Динамо» в первом раунде плей-офф стал логичным завершением эпопеи под названием «Как делать не нужно, если вы хоккейный управленец». Выживание из клуба Алексея Сопина с поста генерального менеджера, а позже и увольнение Алексея Кудашова в момент, когда команда занимала четвертое место в Западной конференции — апофеоз событий, которые происходили за кулисами офиса «Динамо».

Уход Сопина стал следствием странного отношения к менеджеру — функционер якобы не согласовал приобретение Дилана Сикьуры с советом директоров за пару часов до дедлайна. Кудашов стал жертвой излишней «неудобности» для того же совета директоров — слишком много вопросов об усилении команды перед Кубком Гагарина после потери Седрика Пакетта и Артема Михеева. Президент клуба Виктор Воронин же заявляет обратное: мол, тренер устроил чехарду и постоянно требовал кого-то приобрести и тут же просил их обменять, приведя в пример Девина Броссо.

Как итог — провальный сезон и пока что никаких признаний от руководства, что это следствие некачественного менеджмента. Виктор Воронин хоть и формально взял на себя ответственность за провал, но среди причин называет абсолютно непонятные тезисы а-ля отсутствие воли к победе или недостаточная работа с собственными воспитанниками.

«Думаю, что все проблемы, о которых мы говорили в течение дня, — в некоторой степени чехарда, в некоторой степени отсутствие опоры на динамовских воспитанников, в некоторой степени значительная ротация — они к этому и приводят. Надо делать выводы и меняться», — говорил Воронин на вчерашней итоговой пресс-конференции.

Сейчас в прессе активно обсуждают возможную отставку Вячеслава Козлова, но одной сменой тренера ситуацию не исправить. Даже сам наставник признает, что нынешний проект команды изжил себя и требует серьезного переформатирования и пожалуй, всех собак на Козлова сегодня спускать было бы несправедливо. Он работал в сложных обстоятельствах, в которых выжать больше было бы сложно кому угодно.

Главный вопрос заключается в том, как проводить эту перестройку, когда у «Динамо» уже занято более 50% потолка зарплат на следующий сезон. При этом у клуба есть стабильное финансирование от ВТБ и фонда Аркадия Ротенберга, но распорядиться этими средствами с умом руководство не дает. Позиция Виктора Воронина остается неизменной уже девять лет: никаких компенсаций за молодых хоккеистов.

Ситуация доходит до абсурда. В свое время в клубе крайне негативно отреагировали на переход Даниила Пыленкова из «Северстали» именно из-за необходимости платить компенсацию, хотя сейчас он — один из ключевых защитников команды. Параллельно с этим собственная школа «Динамо», которая раньше поставляла таланты, в последние годы находится в упадке. В таких условиях любой тренер будет заложником ситуации. Если клуб сознательно отказывается от борьбы за молодых игроков и не развивает собственную систему, то команда закономерно превращается в набор возрастных исполнителей. Пока что складывается впечатление, что нынешнему руководству важнее просто поддерживать жизнедеятельность организации, чем добиваться высоких спортивных результатов.

Роман Ротенберг в «Динамо» — это неизбежно?

На фоне системного кризиса «бело-голубых» именно фигура Романа Ротенберга обсуждается в качестве основного вероятного кандидата на пост главного тренера. Впрочем, такие разговоры ходят с самого первого дня его прихода в «Динамо». Уже тогда на болельщицких форумах шутили, что до того, как Ротенберг подсидит Алексея Кудашова, осталось недолго. «Предсказание» стало реализовываться довольно быстро — Кудашова в команде уже нет. Не оправдал надежд и Вячеслав Козлов. До полной реализации осталось полпути.

Пока что Роман Ротенберг заседает в совете директоров, но после провала в серии с Минском разговоры о его переходе «на лавку» звучат все громче. Например, по информации бывшего хоккеиста, а ныне хоккейного эксперта Никиты Филатова, именно Роман Ротенберг в пятницу рассматривался в качестве основного претендента на пост главного тренера «Динамо».

Однако Виктор Воронин эту информацию вчера на пресс-конференции не подтвердил.

— Вопрос о назначении Романа Ротенберга главным тренером не ставился.

— Вы сказали, что вопрос о назначении Романа Ротенберга не ставился. Но рассматривается ли вопрос о повышении его статуса, чтобы он влиял на шаги в плане менеджмента?

— Вы хорошо знаете Романа Борисовича, он всегда оказывает влияние. У него всегда есть мнение, и оно в большинстве случаев — всегда правильное. Мы с ним переписываемся ежедневно. Он дает свою оценку по игрокам, по развитию. Слухов ходит много, но решения принимают акционеры. Мы будем докладывать им свое мнение, а они в этом месяце примут окончательное решение. Затягивать этот вопрос нельзя, решение нужно принимать быстро, — сказал Воронин. А позже добавил, что окончательное решение по главному тренеру будут принимать акционеры.

Появление Ротенберга в системе «Динамо» летом 2025 года многие восприняли как временную передышку после петербургского этапа карьеры. Напомним, его эпоха в СКА завершилась бесславным вылетом в первом раунде плей-офф именно от «бело-голубых», что стало окончательной каплей терпения у генерального спонсора команды. Питерцы из года в год сдавали в результатах, вылетая на все более ранней стадии Кубка Гагарина.

В Москве Роману Борисовичу официально поручили молодежный сектор и развитие академии — фронт работ важный, но явно тесный для функционера с его амбициями. Пока президент клуба Виктор Воронин на пресс-конференциях аккуратно обходит вопросы о смене тренера, в кулуарах все чаще вспоминают, что Ротенберг никогда не скрывал желания вернуться к активному управлению игрой. Прошлым летом на фоне разговоров о его назначении в «Витязь», который нужно было спасать, он подтверждал, что вернется в тренерство.

«Я обязательно буду работать тренером, — отметил Ротенберг. — Что касается "Витязя", не только я, но и многие стараются ему помочь. Но я не могу комментировать все вбросы, которые касаются моего имени. Сейчас я сосредоточен на проекте "Красная машина", остаюсь тренером команды "Россия-25"».

В марте он заявлял, что готов возглавить сборную России, если ее вернут на международную арену, добавив, что хотел бы стажироваться в НХЛ. Ирония ситуации в том, что «Динамо» сейчас находится в той же точке, что и СКА пару лет назад: дорогой состав, претензии на лидерство и полная импотенция в решающих матчах.

И если отбросить весь скепсис в отношении этого специалиста, то на стороне Романа Борисовича есть один неоспоримый аргумент — за время работы в совете директоров он успел детально изучить внутреннюю кухню клуба, и, возможно, даже у него есть наметки на «план спасения». Его результаты в Петербурге были неоднозначными, но в чем ему точно нельзя отказать, так это в умении выбивать ресурсы и выстраивать жесткую вертикаль.

Другой вопрос: куда этот план заведет «Динамо»? Учитывая опыт в СКА, разговоры о возвращении к трофеям, скажем прямо, могут утихнуть надолго. При всем уважении, это не наставник для того, чтобы решать серьезные задачи, даже если Романа Ротенберга обложить целой командой опытных тренеров с большим стажем, как это было в питерской команде.

С другой стороны, для нынешнего «Динамо», где управление напоминает лебедя, рака и щуку, приход такого авторитарного лидера может быть хорошей встряской. Вопрос лишь в том, готов ли ВТБ доверить управление главной командой человеку, который в своем последнем тренерском сезоне не смог пройти даже первый барьер. Тем не менее, присутствие Ротенберга «в системе» делает его кандидатом номер один, как только терпение боссов окончательно лопнет.

А что если Корешков?

Любопытен и другой вариант развития событий. По информации хоккейного журналиста и инсайдера Алексея Шевченко, еще одним основным кандидатом рассматривается Евгений Корешков, только-только завершивший свою работу с «Трактором». Да, на первый взгляд история выглядит сомнительно. «Трактор» вылетел в первом раунде и окончательно никого не убедил, что наставник должен продолжать работу в Челябинске. Тренера уже попросили из «Трактора».

Однако, если разобрать кейс Корешкова детальнее, то и назвать его опыт в «Тракторе» провальным нельзя. Специалист подхватил чужую команду прямо посередине сезона. Команду, которую только что без предупреждения внезапно бросил ее главный тренер Бенуа Гру. Не сумевшую найти достойную замену Заку Фукале на месте первого номера команды. Не забываем, что летом ее покинул лидер команды Максим Шабанов, стержневой гренадер Чарльз Робинсон, а Виталий Кравцов вернулся лишь в середине сезона.

При этом ему удалось собрать команду и финишировать на вполне приличном шестом месте. Да, первый раунд пройти не удалось, но даже с учетом целого ряда проблем команды, такой «Трактор» сумел здорово потрепать нервы «Ак Барсу», доведя три матча из пяти до овертаймов. Буквально каждая игра получилась «на тоненького». И это на фоне новых навалившихся проблем — потери системообразующего защитника при игре в неравных составах Григория Дронова, травмы вратаря Сергея Мыльникова, не давшей ему сыграть в серии, а также повреждения Виталия Кравцова, из-за которой тот пропускал матч серии.

Нет, мы не утверждаем, что Евгений Корешков — гениальный специалист, который непременно спасет «Динамо» из затяжного кризиса, но очевидно, что полной картины о работе Корешкова после трех с половиной месяцев в «Тракторе» мы так и не увидели. Если ему дадут шанс в «Динамо» — это будет интересный сюжет для КХЛ на будущий сезон.