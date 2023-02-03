«Время помогать»: Максим Топилин поддержал инициативу по оказанию помощи мобилизованным

Депутат Госдумы от Татарстана, председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин провел прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в Казани. Татарстанцы обращались к народному избраннику с разными вопросами, а сам он отметил этот прием как «один из самых необычных».

Во время приема к депутату пришла руководитель реабилитационного центра «Изумрудный Город» Наталья Клинцова. Она занимается вопросами реабилитации детей с ДЦП и особенностями в развитии. Наталья рассказала о своей акции по помощи мобилизованным: жительница Казани уже собрала часть необходимого и попросила депутата поучаствовать в инициативе. Максим Топилин поддержал предложение как идейно, так и необходимыми вещами. Сама Наталья рассказала, что люди всегда помогали ее центру и теперь пришло ее время помогать другим.

В неприятной ситуации оказалась 77-летняя жительница Казани Людмила Николаевна: злоумышленники провели все таким образом, что одинокая пенсионерка взяла два кредита. Женщина подала заявление в Управление Следственного комитета. На приеме она попросила помочь депутата с возвратом денег. Парламентарий пообещал изучить ситуацию.

Предложить свою инициативу и задать вопросы Максиму Топилину можно по электронной почте topilin.ma@mail.ru или в его телеграм-канале.