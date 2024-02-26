«Время наступило»: Магдеев поручил разработать план адаптации вернувшихся с СВО бойцов

Наиль Магдеев 22 февраля в военном госпитале в Москве поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества

Фото: nabchelny.ru

«Мы должны поддержать и помочь. И морально, и материально, и чисто по-человечески»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев 22 февраля в военном госпитале в Москве поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества, а также выслушал пожелания бойцов. Во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра РТ — полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин и глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов.

«Наши татарстанцы там проходят лечение, в том числе и военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации из города Набережные Челны. Пообщались, поздравили с праздником 23 Февраля, выслушали пожелания и вопросы. Достаточно высокий уровень оказания медицинской помощи центральным военным госпиталем нашей страны. Опытные врачи, медицинский персонал. Ну и, безусловно, наши воины были приятно удивлены, что представитель города Набережные Челны приехал в преддверии праздника поздравить доблестных защитников. Это тоже очень важно», — заявил мэр на аппаратном совещании сегодня.

Магдеев поручил главе Управления здравоохранения Челнов Рустаму Нугманову, руководителю исполкома Фариду Салахову, заместителю руководителя исполкома Рамилю Халимову совместно с Госпиталем для ветеранов войн продумать план работы по поддержке военнослужащих, которые вернутся из зоны спецоперации. Он также рекомендовал главам администраций районов обратить внимание на бойцов.

«Пообщались, поздравили с праздником 23 Февраля, выслушали пожелания и вопросы» Фото: nabchelny.ru

Руководитель города напомнил, что в Набережных Челнах успешно работает Госпиталь для ветеранов войн. К учреждению прикреплено большое количество военнослужащих Закамской зоны, в том числе и из самих Челнов.

«Военнослужащие возвращаются из зоны специальной военной операции. Им надо получать необходимую поддержку, это тоже очень важно. Поэтому, главы районов, обратите внимание на наших воинов. Разные есть вопросы. В ходе нашей встречи мы эти вопросы обсуждали — житейские, бытовые. Поэтому я считаю своим долгом как руководителя города находить ответы на эти вопросы, помогать нашим воинам, которые условно завтра, послезавтра встанут в строй или вернутся к мирной жизни. После лечения и восстановления мы должны поддержать и помочь. И морально, и материально, и чисто по-человечески», — добавил мэр.

«Потребность и в кадрах есть, и приемлемая работа есть для наших военнослужащих»

Магдеев также напомнил, что еще в начале спецоперации говорил: наступит время, когда военнослужащие по различным причинам будут возвращаться и проходить курсы реабилитации и восстановления.

«Такое время уже наступило. Мы тоже здесь свою лепту как муниципальная власть должны внести. Понятно, что вопросы лечения и оздоровления — это чисто специальный медицинский вопрос, для этого есть высококвалифицированные работники госпиталя. Но в бытовом и житейском плане вопросы имеют место быть. Вопросы трудоустройства, адаптации после того, что прошли наши военнослужащие. Я думаю, что мы здесь вместе с Центром занятости и с нашими трудовыми коллективами можем оказать помощь и поддержку. Тем более что потребность и в кадрах есть, и приемлемая работа есть для наших военнослужащих», — отметил руководитель города.

Магдеев поручил продумать план работы по поддержке военнослужащих, которые вернутся из зоны спецоперации Фото: nabchelny.ru

Магдеев отметил, что город не должен ограничиваться только шефской помощью мирным жителям Лисичанска, имея в виду бесплатное обеспечение горячим питанием населения. На подготовку предложений по поддержке военнослужащих дал срок – одну неделю.

«Нужно не только формировать шефскую помощь, но и продолжать формировать человеческую помощь для наших войсковых частей. Я прошу в течение этой недели отработать. В начале следующей недели обязательно встретимся и рассмотрим все те предложения, которые сегодня, исходя из конкретной ситуации, здесь и сейчас, мы уже можем реализовать. Не надо ждать», — сказал он.

За две недели до этого Магдеев вместе с коллегами посещал Госпиталь для ветеранов войн, где вместе коллективом осмотрел материально-техническую базу.

«Спасибо руководству республики. В прошлом году были выделены финансовые ресурсы на укрепление материально-технической базы и проведение ремонта. Есть вопросы по продолжению этих работ. Поэтому нам необходимо будет совместно с Правительством республики при поддержке Рустама Нургалиевича Минниханова и при взаимодействии с Министерством здравоохранения РТ решить эти вопросы», — заключил он.

«Мы видим, что маршрут №5 по проспекту Чулман становится востребованным, количество пассажиров увеличивается» Фото: nabchelny.ru

«В такое время еще мы новые автобусы приобретаем»

На аппаратном совещании мэр города Наиль Магдеев анонсировал появление нового автобусного маршрута №10, который будет курсировать по проспекту Сююмбике. Градоначальник отметил, что новое направление напрямую зависит от поступления автобусов. В марте ожидается поставка 36 «НЕФАЗов».

«Мы видим серьезную загрузку на проспектах. Нужно готовиться запускать 10-й маршрут по Сююмбике. Важное и нужное направление, проспект по протяженности длинный», — отметил спикер.

В конце месяца завершается тестовый режим еще одного нового маршрута № 5 по проспекту Чулман.

«Мы видим, что маршрут №5 по проспекту Чулман становится востребованным, количество пассажиров увеличивается. Там множество объектов социальной инфраструктуры, жилых домов», — поделился Магдеев.

Он высказал предположение, что и на маршруте №10 также будет высокий пассажиропоток.

«Очень важно: не автобусы ради автобусов, а автобусы ради пассажиров. Автобусы должны быть там, где пассажиров много. И пассажиры должны быть там, где автобусов достаточно. Все это дорога с двусторонним движением. Не для того новые автобусы, чтобы воздух возить. Потому в этой части я думаю, что те два направления, о которых мы говорим, нужны и важны для нашего города, — заявил Магдеев.

Также власти Набережных Челнов планируют приобрести автобусы большой вместимости и в 2025 году. Мэр отметил, что о таких планах надо говорить с осторожностью.

«Надо еще 2024 год прожить. В условиях нестабильной экономики, специальной военной операции об этих вещах нужно говорить осторожно. Мы видим принятый федеральный бюджет, какие средства, куда и как направляются. Слава богу, в такое время еще мы новые автобусы приобретаем. Не забывайте, в каких условиях мы живем. Хочется сразу и все, но так в жизни не бывает», — резюмировал он.

13 февраля Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 10 новых городских автобусов марки «НЕФАЗ» Фото: rais.tatarstan.ru

Еще 13 февраля Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 10 новых городских автобусов марки «НЕФАЗ». В планах у города получить 46 автобусов в первой половине года. В целом автопарк Челнов к концу года пополнится 90 новыми автобусами.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.