«Время кино» сняло тизер к фильму о девочке с РАС

Фото предоставлено пресс-службой дирекции «Время кино»

В Казани снят тизер к новому короткометражному фильму «Девочка Ау». Режиссером короткометражки выступил Тимур Нафигов.

Сюжет фильма разворачивается вокруг девочки из села, потерявшей маму в мегаполисе. Ее ждет необыкновенное приключение, полное открытий и новых знакомств. Главную героиню сыграла девочка с расстройством аутистического спектра.

Фото предоставлено пресс-службой дирекции «Время кино»

«Через нашу героиню мы бы хотели показать зрителю мир глазами ребенка с РАС. Показать особенности восприятия реальности необычным маленьким человеком», — прокомментировал режиссер.

По его словам, одна из режиссерских задач — заставить зрителя за небольшое время прочувствовать весь спектр эмоций, от тревоги до радости. Ведь именно на эмоциональном уровне лучше всего закрепляются идеи, заложенные в кинокартине. Лента имеет социальный характер — она призвана ознакомить широкую аудиторию с особенностями восприятия мира детьми с РАС.

Фото предоставлено пресс-службой дирекции «Время кино»

Кроме того, одной из задач во время съемок было завлечь в творческий процесс детей с РАС — воспитанников инклюзивной творческой студии «Дети Ау», в контексте чего и реализуется тизер к фильму «Девочка Ау». Студия ведет свою работу при поддержке Фонда президентских грантов РФ, полученной дирекцией «Время кино». На занятиях ребята знакомятся с творческими профессиями в области музыки, театра, изобразительного искусства, анимации и кино.

Детьми с РАС разрабатывались варианты заставки к фильму «Девочка Ау» и элементы анимации, которые войдут в произведение.

В дальнейшем результат работы станет своего рода презентацией проекта короткометражного фильма, который будет реализован в случае получения финансирования. На его основе планируются съемки и полнометражной новеллы.