Дирекция «Время кино» провела экскурсию об истории киноиндустрии в Казани

В преддверии Дня российского кино в столице Татарстана прошла автобусная экскурсия с участием представителей СМИ и блогеров. В рамках киноэкскурсии «Казань уходящая. Кино, которого больше нет: локации, пленка, традиции», гостей ознакомили с историей кинотеатров советского периода, располагающихся в центре города.

С улицы Тукая, где в советское время располагался кинотеатр «Тукая», автобус проследовал на улицу Татарстан и продолжил движение в сторону «Кольца» (кинотеатр «Вузовец»), а затем завернул на Профсоюзную и проехал в сторону Кремля. Во время путешествия заслуженная артистка РТ, актриса Казанского государственного театра юного зрителя Елена Калаганова напомнила присутствующим о существовании кинотеатров «Татарстан», «Родина», «Спутник», «Кинотеатр им. Тукая», их назначении, а также поделилась собственными воспоминаниями юности, связанными с историческими кинотеатрами.

«Такие экскурсии нужны жителям Казани, так как у города богатейшая киноистория. Мне было самой интересно погрузиться в это. Я не ставила себе задачу рассказать как можно больше исторических фактов. Мне хотелось погрузить слушателей в свои впечатления, воспоминания от одного из интереснейших кинопериодов. Кажется, получилось очень симпатично», — считает Калаганова.

Маршрут продолжился до одного из первых многозальников в Казани — «Киномакса», а киновед, кинокритик Адиля Хайбуллина попутно поведала о современном кино, снимаемом на пленку.

«Эта экскурсия призвана обратить внимание на уже ушедшую эпоху кино. Интересно проследить историю кинематографа, кинопроизводства, киноискусства в нашем городе. Мы хотели рассказать об этом, так как эту информацию найти достаточно непросто», — поделилась Хайбуллина.

Автобусный тур завершился рассказом руководителя Дирекции «Время кино», продюсера Альбины Нафиговой об истории кино досоветского периода, о предприятии «Тасма», эффективной пленочной логистике и казанских «Мистерах Фёрстах».

Поездка завершилась у кинозала культурно-досугового комплекса имени Ленина, где все участники получили возможность подняться в кинотеатральную будку и воочию увидеть, как ведется работа киномеханика в цифровую эпоху, а также оценить хроникальный короткометражный фильм о становлении пленочной эпохи.

«Экскурсия была проведена в тестовом формате с целью привлечения внимания к кино. Мы попробовали взглянуть на Казань сквозь призму пленочной эпохи, а завершили экскурсию в кинотеатре-однозальнике, который в свое время работал в пленочную эпоху, а теперь функционирует в цифровом формате. Нам было важно отследить, что было бы интересно услышать о кино по-разному погруженным в эту сферу людям», — рассказала Альбина Нафигова.

Экскурсия прошла в рамках проекта «КиноСреда» дирекции по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино», за три месяца существования которого в республике прошли дискуссии, творческие встречи, лекции, премьеры и ретро-показы, а также выездные мероприятия: киноэкскурсия и киноэкспедиция.

Уже сегодня вечером на набережной озера Кабан состоится очередной уличный кинопоказ проекта «КиноСреда». Фильм публике представит Адиля Хайбуллина.