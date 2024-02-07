Время и цель обстрела Лисичанска ВСУ выбрали неслучайно, сообщил Небензя

ВСУ не случайно выбрали время и место для обстрела Лисичанска, сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он пояснил, что этот город расположен около линии боевого соприкосновения, поэтому его постоянно обстреливают с помощью разного вооружения. При этом в данной «точке» еще и немного мест отдыха. Неонацисты специально дождались момента, когда семьи выйдут прогуляться в выходной день, чтобы цинично атаковать почти единственное место досуга в городе, цитирует спикера ТАСС.

Напомним, ВСУ атаковали Лисичанск ракетами 3 февраля. Такой урон почти целиком разрушил кафе-хлебопекарню высотой в два этажа. Также в результате удара около 40 человек оказались погребенными под обломками, 28 человек погибли, причем среди погибших - беременная женщина со своим ребенком 5 лет.

Небензя добавил, что СК РФ уже проверяет найденные на месте обстрела фрагменты боеприпасов. Предположительно – это были снаряды РСЗО HIMARS, говорит российский дипломат.

Он также напомнил, что это уже четвертый теракт за последние 1,5 месяца. Так, ранее стреляли по Белгороду, дважды - по Донецку. Небензя обратил внимание, что ударяли по мирным жителям в выходные и праздники.

«Причем время удара неизменно совпадало с пиковым посещением того или иного объекта. Ни в одном из случаев в непосредственной близости не располагалась военная инфраструктура», - комментирует спикер.