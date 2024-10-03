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Общество 3 октября 2024 09:49

Временным сотрудникам в Казани предлагают двойную оплату на время саммита БРИКС

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Казанцы, которые будут работать во время саммита БРИКС, могут получить оплату в двойном размере. Наиболее часто подобные предложения встречаются для администраторов, водителей, горничных и официантов, сообщает ГТРК «Татарстан».

Интересно, что заработать во время саммита в ряде случаев смогут и соискатели в возрасте от 16 лет.

Так, горничных ищут в новые отели у Миллениума. Из-за строительства более 20 гостиниц к саммиту и увеличения номерного фонда на 700 единиц возник дефицит персонала. Кроме того, казанцам предлагают вакансии мойщиков посуды, официантов, операторов дезинфекции и другие — это более 100 предложений только на одном из сайтов.

В издании привели пример: если средний доход администратора по Казани составляет порядка 45 тысяч рублей, то на время саммита доступны предложения с зарплатой до 75 тысяч.

Кроме того, востребованы сотрудники со знанием иностранных языков — английского и китайского.

Ищут работников также выставочный центр, супермаркеты, аэропорт, вокзалы. К работе планируют привлечь и более 800 добровольцев, которые окажут гостям саммита информационную и логистическую поддержку.

#саммит БРИКС #поиск работы #зарплаты
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