Временным руководителем «Газпром межрегионгаз Казань» стал Айдар Тагиров

Исполняющим обязанности генерального директора компании «Газпром межрегионгаз Казань» назначен Айдар Тагиров, сообщили «Татар-информу» в компании.

Он занимает должность заместителя генерального директора компании по работе с органами власти и социально-значимыми потребителями.

Ожидается, что окончательная кандидатура для назначения на должность генерального директора будет определена в ближайшее время.

Руководитель АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров скончался 24 сентября на 56-м году жизни.

С июня 2010 года на протяжении 10 лет он был помощником Президента Татарстана. В июле 2020 года его назначили на должность генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань». Также в разные годы он был членом совета директоров ПАО «Татнефть».