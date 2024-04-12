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Политика 12 апреля 2024 12:34

Временный поверенный в делах Италии в Москве прибыл в российский МИД

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Временный поверенный в делах Италии в Москве Пьетро Сферра Карини прибыл в Министерство иностранных дел РФ – причина визита неизвестна. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее дипломатический источник рассказал агентству, что посол Италии в России Джорджо Стараче в скором времени завершит свою миссию в Москве и сейчас проходит одобрение кандидатуры его преемника во главе итальянского посольства.

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