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Временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняты
Временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняты. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.
«В 12:30 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», – говорится в заявлении.
За время действий запрета десять воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы: восемь, следовавших в Казань, и два судна, летевших в Нижнекамск.
Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Напомним, сегодня с 07:00 аэропорт Казани временно приостановил работу, а с 09:00 ограничения были введены в аэропорту Нижнекамска.
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