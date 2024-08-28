Временные ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняты. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

«В 12:30 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», – говорится в заявлении.

За время действий запрета десять воздушных судов были перенаправлены на запасные аэродромы: восемь, следовавших в Казань, и два судна, летевших в Нижнекамск.

Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Напомним, сегодня с 07:00 аэропорт Казани временно приостановил работу, а с 09:00 ограничения были введены в аэропорту Нижнекамска.