Общество 18 декабря 2025 11:53

Временно замороженные аккаунты в Госуслугах теперь можно разблокировать через МАХ

У граждан России появилась возможность разблокировать замороженные учетные записи на «Госуслугах» с помощью национального мессенджера МАХ. Об этом сообщает Минцифры России в своем канале МАХ.

Заморозка профиля «Госуслуг» на 72 часа применяется при обнаружении подозрительных действий на аккаунте. Если ранее для досрочного снятия блокировки требовалось личное посещение МФЦ, то теперь для этого достаточно цифрового ID в национальном мессенджере.

«Это безопасно и обеспечивает надежную идентификацию личности», – поясняют в ведомстве.

