«Временно не годен»: Максимов – о повестке на СВО и задачах «Ак Барс-Динамо» на сезон

Главный тренер «Ак Барс-Динамо» Иван Максимов возглавил команду весной этого года. Под его руководством казанцы уже успели дойти до четвертьфинала Кубка России, а сейчас готовятся к началу чемпионата страны. О целях на сезон, повестке от военкомата и про инфошум вокруг хоккея с мячом – в интервью «ТИ-Спорт».

«Вернулся – пошел в военкомат. Там сказали, что я не подхожу по возрасту, и поставили отметку «временно не годен до особого распоряжения» Фото: rusbandy.ru

«Жена нашла повестку в почтовом ящике, когда я был на соревнованиях»

Иван Иванович, давайте начнем с вопроса про повестку в рамках частичной мобилизации. Сильно удивились, получив ее?

Ничего особо нового по этому поводу я вам не расскажу. Жена нашла повестку в почтовом ящике, когда я был на соревнованиях в Красноярске. Вернулся – пошел в военкомат. Там сказали, что я не подхожу по возрасту (Ивану Максимову 49 лет, – прим. Т-и) и поставили отметку «временно не годен до особого распоряжения».

Кому-то из игроков «Ак Барс-Динамо» приходила повестка?

Пока нет.

А по всей лиге нет информации?

Не знаю, не слышал такого.

Есть настоящие болельщики, которым интересен в первую очередь сам спорт. Информационный фастфуд лучше усваивается аудиторией, чем та же спортивная аналитика Фото: rusbandy.ru

«Информационный фастфуд лучше усваивается аудиторией, чем спортивная аналитика»

Почему инфошум по хоккею с мячом не идет от самого хоккея? Людям интересна лишь околохоккейщина.

За всех людей я бы говорить не стал. Есть настоящие болельщики, которым интересен в первую очередь сам спорт. А есть, назовем их «сочувствующие», для которых весь интерес сосредоточен в хайпе вокруг хоккея. Но это ведь не только в хоккее с мячом. Взять, например, футбол. Все знают великого игрока Андрея Аршавина. Но если задать людям вопрос про ассоциации, которые вызывает его имя, то многие вспомнят не только его блестящие голы, но и скандальные разводы с женами. Информационный фастфуд лучше усваивается аудиторией, чем та же спортивная аналитика. Тут думать не надо – можно глотать не разжевывая. А кто кормит публику такими «новостями»? Мне самому в сто раз интереснее говорить про хоккей, но до этих вопросов мы с вами пока не добрались.

Хоккей с мячом у нас в стране развивается или откатывается назад?

Судя по тому, что целое «Матч ТВ» вело ежедневные трансляции недавнего турнира «Кубок Енисейской Сибири» с развернутыми интервью с тренерами, игроками, спортивными специалистами, мы сделали большой шаг вперед. Я не шучу. До последнего времени о хоккее с мячом в федеральном эфире вспоминали два раза в год – в дни финалов чемпионата России и чемпионата мира. А вот еще вспомнил. Во время Универсиады в Красноярске нас тоже показывали. Немного маловато. Ведь если вспомнить, повальное увлечение людей биатлоном у нас в стране началось с красивой телекартинки. Я не хочу сказать, что судьба хоккея с мячом целиком и полностью находится в руках прессы. В первую очередь она находится в руках нас самих. Развитие – это люди, готовые отдавать все силы своему делу. От нас зависит будущее хоккея. И я лично вижу это развитие. Тот же турнир в Красноярске был проведен на высочайшем уровне. Финальная часть Кубка России тоже была организована замечательно. Что на Востоке, что на Западе получились очень интересные матчи. Игры были от ножа, захватывали внимание. Я как тренер очень доволен.

«Зрелище в крытой арене иное по качеству, потому что там нет зависимости от погодных условий. Будущее за крытыми аренами» Фото: Андрей Такасима / rusbandy.ru

О крытых аренах и целях на сезон

Крытые арены – это плюс или минус для хоккея с мячом?

Современное поколение игроков и зрителей уже другое. Всем нужен комфорт. Одним, чтобы показывать максимальный класс игры, другим, чтобы этой игрой наслаждаться: прийти с семьей, взять попкорн, напитки и так далее. И зрелище в крытой арене иное по качеству, потому что там нет зависимости от погодных условий. Будущее за крытыми аренами. Клубы, у которых есть этот ресурс, получают преимущество перед другими. В первую очередь в ледовой подготовке.

Вы не в курсе, в Казани продвинулись по теме строительства крытого катка? Еще Владимир Янко в первый свой заход в клуб пытался начать стройку, но арены до сих пор нет.

Я знаю, что этот вопрос обсуждается, но пока он остается открытым. Какой-то конкретики нет.

Трагическая история с Янко как-то откликается у игроков и тренерского штаба в том плане, что хочется показать хороший результат в память о нем?

Для меня самого это особая тема. Когда Владимир Владимирович позвал меня весной в клуб, мы с ним строили планы, бесконечно созванивались и встречались. Он передал мне тогда свой план подготовки команды в 2011 году, когда Казань стала чемпионом. Это такая огромная бумажная простыня, в которой месяц за месяцем были отражены планы тренировок, физическое состояние игроков, пики и спады. Гигантский на самом деле тренерский труд, настоящая, очень глубокая аналитика, проделанная одним человеком.

У нас с Янко были разные периоды в отношениях. В мой последний игровой сезон он занял пост главного тренера «Динамо-Москва». И буквально через месяц расторг со мной контракт. Посчитал, что мое время прошло. Это больно задело самолюбие. Сезон я заканчивал в «Енисее» и в финале забил гол динамовцам. Очень тогда хотел доказать себе и всему миру, что все еще чего-то стою. Это был финальный аккорд. Сразу после этого я перешел на тренерскую работу. Так что по большому счету Владимир Владимирович был прав. Но холодок в отношениях с ним у меня сохранялся. А он сумел его растопить. Позвонил как ни в чем не бывало и сказал: «Давай работать вместе». Было в нем это качество – умение переступать через лишние эмоции ради дела, которое для него всегда было на первом месте. Я чувствую большую ответственность перед ним, перед его памятью и постараюсь его не подвести.

Что можно ожидать от команды в этом сезоне?

Можно ожидать серьезной работы. Я уверен в ребятах и в том, что с их стороны будет полная самоотдача во всех матчах. При таком настрое результат обязательно придет.

В топ-5 попасть реально? Или за медали побороться?

Я никогда не говорю об этом. Начинают считать, говорить, вот мы будем пятые, третьи. Это не серьезный подход. Самое важное, чтобы у команды был характер, понимание игры, за счет чего мы можем достичь результата. Когда это есть, тогда результат потихоньку начинает складываться.

«Я всегда строю план на игру, исходя из того, насколько сейчас игроки могут выполнять мои требования». Фото: vk.com/akbarsdynamo

«Сейчас в России только «СКА-Нефтяник» может позволить играть от себя»

Многие говорят, что сила нынешнего «Ак Барс-Динамо» в тактической гибкости. Это ваша собственная философия игры или это попытка подстроиться под соперника? Некоторые сравнивают вас с Курбаном Бердыевым, который играл от обороны.

Я всегда строю план на игру исходя из того, насколько сейчас игроки могут выполнять мои требования. Бердыев, думаю, тоже не закрывался бы в обороне, если бы у него был состав «Барселоны». Курбан Бекиевич прагматичный человек и действовал так, как это было возможно, как позволяли обстоятельства. Сейчас ведь никто не вспомнит, в каком стиле «Рубин» обыграл «Барселону», помнят только результат. И все теперь гордятся этим не только в Татарстане, но и во всей стране. Это и есть тактическая гибкость тренера. Если бы они просто играли с ними в открытый футбол, счет был бы 0:7. Какой смысл?

Например, в зрелищности.

Конечно, можно спорить, зрелищно это или нет. Другое дело, когда ты играешь с соперниками равного класса, то можешь использовать разные варианты ведения игры. Ты можешь играть в прессинг, можешь закрываться, можешь чередовать это. Это уже зависит от способности игроков быстро реагировать на изменение ситуации. Мы постоянно об этом разговариваем, чтобы ребята могли очень быстро перестраиваться. Надо – закрылись, надо – вышли вперед.

В хоккее с мячом можно сказать, что играем исходя от игры соперника?

Я думаю, сейчас в России только «СКА-Нефтяник» может позволить играть от себя. Все остальные будут учитывать нюансы, какой соперник сегодня играет против них. Все учитывают это. Раньше было московское «Динамо», мы тоже играли от себя в российском чемпионате.

«В хоккее с мячом на главного тренера ложится значительно больше нагрузки из-за отсутствия помощников» Фото: vk.com/akbarsdynamo

«В хоккее с мячом главный тренер, он и есть тренер по тактике, по ОФП и по всему остальному»

В футболе и хоккее принято нанимать тренеров по тактике, создавать аналитические отделы. Как с этим обстоят дела в хоккее с мячом?

А для чего главный тренер тогда нужен?

Почему же, например, у того же Бердыева за тактические действия отвечал Александр Мацюра. Он выкладывал ему информацию по сопернику, по каким-то важным тактическим моментам, а потом уже сам тренер на основе этих данных принимал итоговое решение.

В футболе финансовая составляющая клуба совершенно другая. И она позволяет главному тренеру облегчить себе жизнь. Там могут быть тренер по физподготовке, по тактике и еще кто-то. У них есть возможность взять в тренерский штаб шесть-семь человек, где каждый отвечает за свой участок работы. У нас ситуация немного другая. Здесь на главного тренера ложится значительно больше нагрузки из-за отсутствия таких помощников. Немногие клубы имеют специалистов по ОФП, причем правильных, хороших, таковых единицы. То же и по тактике. В хоккее с мячом главный тренер, он и есть тренер по тактике, по ОФП и по всему остальному (смеется).

Статистика не ведется в хоккее с мячом?

Почему же, ведется. Причем очень серьезно. У нас нет общей статистики, ее ведут сами тренеры. Разрабатываем свои критерии учета и статистики, мы сами занимаемся и видеопросмотрами, видеоаналитикой.

Какие метрики применяются?

Настолько досконального изучения, как в футболе, здесь нет. Я считаю, что в этом и нет особой необходимости. Можно уйти вообще в какие-то дебри. И забыть об основном, что тренер он должен изначально своим взглядом, вживую оценивать, что происходит на поле, и понимать, как это происходит. А вот эти вот захождения в дебри, как технико-тактические действия (ТТД) и так далее… считаю, что нет в этом необходимости.

Хотите сказать, что наличие узкоспециализированных помощников в штабе размывает статус и важность фигуры главного тренера?

Об этом я и говорю. Он как Наполеон, сидит на пеньке (смеется). Здесь еще вопрос в том, что у тебя должен быть человек, которому ты доверяешь на миллиард процентов. Создать такой штаб, мне кажется, нереально. Чтобы все семь человек были идеальными. И что делать, когда у тебя начнутся сомнения, прав помощник или нет? Если он будет предлагать одно, а ты видишь по-другому. И здесь начнутся разногласия. Это не нормально.

О шансах приглашения Алмаза Миргазова в Казань

«Есть очень яркие игроки, тот же Алмаз Миргазов. Выделю Евгения Дергаева, Никиту Иванова. На этих хоккеистов мне всегда интересно смотреть» Фото: dynamo-bandy.ru

Кто самый сильный игрок в нынешнем хоккее с мячом?

Есть очень яркие игроки, тот же Алмаз Миргазов. Выделю Евгения Дергаева, Никиту Иванова. На этих хоккеистов мне всегда интересно смотреть. Из плеймекеров есть Юрий Шардаков, за его действиями приятно наблюдать.

Были хоть малейшие шансы на приглашение Миргазова в Казань?

Нет.

Он ведь татарин по национальности, мог бы приехать.

Все зависит от условий. Если бы в Казани появился крытый каток и соответствующие условия, то думаю, многие ребята приехали бы сюда. Сам по себе город потрясающий, со своим стилем и атмосферой. Опять же спортивная инфраструктура. Нам бы еще хоккей с мячом до этого уровня подтянуть.

Фаворитом сезона кого назовете?

«СКА-Нефтяник». Самый мощный состав, крытый каток. «Нефтяники» – главные фавориты чемпионата.

Кого еще назовете?

Все клубы, которые имеют крытые катки. И плюс «Водник» и московское «Динамо». Разумеется, наша команда «Ак Барс-Динамо» также будет биться в каждом матче.