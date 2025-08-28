news_header_top
Общество 28 августа 2025 17:19

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Татарстан стал Альмир Абашев. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Минздрава РТ.

Альмир Абашев родился 6 декабря 1975 года в Казани. Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», а затем клиническую ординатуру, кафедру неврологии, вертеброневрологии и мануальной медицины Казанской государственной медицинской академии.

Заведовал отделением неврологии в Республиканском вертеброневрологическом центре. Был заместителем генерального директора Республиканского клинического неврологического центра. Полтора года занимал должность главного врача Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория». С 2003 года по 2016 год был главным врачом республиканской клинической больницы №2. Затем три года возглавлял медико-санитарную часть Казанского федерального университета.

С апреля 2019 года занимал должность первого заместителя главы Минздрава Республики Татарстан.

Напомним, что 6 июня текущего года Марсель Миннуллин, занимавший пост министра здравоохранения РТ с 2023 года, покинул свой пост. Соответствующий указ был подписан Раисом республики Рустамом Миннихановым.

Абашев Альмир Рашидович
Абашев Альмир Рашидович
Врио министра здравоохранения Республики Татарстан

Родился 6 декабря 1975 году в Казани.

В 1998 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». В 2000 году – клиническую ординатуру, кафедру неврологии, вертеброневрологии и мануальной медицины Казанской государственной медицинской академии.

После окончания ординатуры был принят на должность заведующего отделением неврологии в Республиканский вертеброневрологический центр (ныне Республиканская клиническая больница восстановительного лечения МЗ РТ). В 2002 году был заместителем генерального директора Республиканского клинического неврологического центра. Полтора года занимал должность главного врача Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория». С 2003 года по 2016 год был главным врачом республиканской клинической больницы №2. Затем три года возглавлял медико-санитарную часть Казанского федерального университета.

С апреля 2019 года занимает должность первого заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан.

В августе 2025 г. назначен временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Татарстан.

Заслуженный врач Республики Татарстан.
Кандидат медицинских наук.

