Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения РТ стал Альмир Абашев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Татарстан стал Альмир Абашев. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Минздрава РТ.

Альмир Абашев родился 6 декабря 1975 года в Казани. Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело», а затем клиническую ординатуру, кафедру неврологии, вертеброневрологии и мануальной медицины Казанской государственной медицинской академии.

Заведовал отделением неврологии в Республиканском вертеброневрологическом центре. Был заместителем генерального директора Республиканского клинического неврологического центра. Полтора года занимал должность главного врача Республиканского детского туберкулезного санатория «Обсерватория». С 2003 года по 2016 год был главным врачом республиканской клинической больницы №2. Затем три года возглавлял медико-санитарную часть Казанского федерального университета.

С апреля 2019 года занимал должность первого заместителя главы Минздрава Республики Татарстан.

Напомним, что 6 июня текущего года Марсель Миннуллин, занимавший пост министра здравоохранения РТ с 2023 года, покинул свой пост. Соответствующий указ был подписан Раисом республики Рустамом Миннихановым.