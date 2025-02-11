Временно исполняющим обязанности министра по делам ГО и ЧС Татарстана стал Андрей Орлов

Андрей Орлов

mchs.tatarstan.ru

Временно исполняющим обязанности министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ стал первый заместитель Андрей Орлов. Соответствующий указ сегодня подписал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Возложить временное исполнение обязанностей министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан на первого заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Орлова Андрея Николаевича», – говорится в документе.

Отметим, что с 2004 по 2020 годы Орлов занимал должность заместителя начальника ГУ МЧС России по РТ. Затем он возглавил Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан до 2025 года.

С 29 января 2025 года Андрей Орлов назначен первым заместителем министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.