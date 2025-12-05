Временно исполняющим обязанности мэра Иннополиса стал Ильдар Хуззятов

Временно исполняющим полномочия мэра города Иннополис назначен Ильдар Хуззятов. Соответствующий указ уже был подписан Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Подобное решение принято, поскольку кандидаты на пост мэра не были выдвинуты городским советом. В таком случае, по закону высшее должностное лицо субъекта РФ назначает временно исполняющего обязанности главы поселения. Кроме того, Ильдар Хуззятов глубоко погружен в развитие города и ведет ключевые проекты лично.

«Иннополис для меня – особое место… Мы с командой будем продолжать уделять особое внимание эффективному решению административно-хозяйственных вопросов, чтобы сделать жизнь в Иннополисе еще более комфортной. Перед нами стоят важные задачи: реализация инфраструктурных проектов, развитие общественных пространств, строительство нового жилья, а также внедрение современных цифровых решений в городскую среду.

Главная цель – чтобы Иннополис оставался городом возможностей, удобным для жизни, воспитания детей, работы и отдыха. Буду продолжать работу в команде инновационного центра, не снижая темпа, как и все эти годы, для развития комфортной городской среды в Иннополисе», – комментирует он свое назначение.