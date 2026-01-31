Времени осталось немного: Татарстан по призыву Путина форсирует внедрение ИИ

В Татарстане озвучили положения программы развития искусственного интеллекта до 2030 года. Тем самым республика начнет осмысленную госполитику в этой области и включится во всеобщую гонку за лидерами. Почему Россия должна адекватно ответить на связанные с ИИ вызовы и как в этом собирается участвовать РТ – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Начиная с 2010 года в мире новая волна оптимизма по отношению к ИИ – эра больших данных и машинного обучения

Фото: © «Татар-информ»

Лихорадка вокруг искусственного интеллекта

История искусственного интеллекта началась с теоретических основ в 1940-50-х годах, официальным рождением считается Дартмутская конференция 1956 года, где Джон Маккарти и ввел термин «Искусственный интеллект». С тех пор развитие этой области знаний проходило через периоды оптимизма и так называемые зимы ИИ (спады финансирования).

Начиная с 2010 года в мире новая волна оптимизма по отношению к ИИ – эра больших данных и машинного обучения. Произошел прорыв в глубоком машинном обучении (deep learning) и появились нейросети. C основания OpenAI в 2016-2017 годах начался период еще более стремительного, беспрецедентного развития в области искусственного интеллекта. Генеративные системы искусственного интеллекта OpenAI, такие как различные модели GPT (начиная с 2018 года) и DALL-E (2021 год), сыграли значительную роль в этом развитии.

В 2022 году продвинутые нейросети, известные как большие языковые модели (LLM), были усовершенствованы настолько, что их можно было использовать для чат-ботов; модели преобразования текста в изображение достигли такого уровня, что их почти невозможно было отличить от изображений, созданных человеком; а программное обеспечение для синтеза речи стало способно эффективно воспроизводить человеческую речь.

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

Мировой лидер в области ИИ

Сегодня США – безоговорочный мировой лидер в этой области благодаря огромным частным инвестициям, мощной экосистеме стартапов и венчурного финансирования, а также доминированию крупных технологических компаний, таких как Nvidia, в создании foundational моделей и чипов, что подтверждается как объемом капитала, так и инновационной активностью. Кстати, в конце октября 2025 года Nvidia, производитель чипов для ИИ из Кремниевой долины, стала первой в мире компанией стоимостью 5 трлн долларов.

В 2024 году корпоративные инвестиции в ИИ в США составили $109 млрд, что почти равно инвестициям всего остального мира. В 2025 году американские компании вложили в ИИ уже $155 млрд.

Сразу после инаугурации Дональда Трампа на второй президентский срок в США началось утверждение и провозглашение очень важных программ, которые к осени прошлого года составили хорошо видимую систему. По значимости для Америки ее можно сравнивать с ядерным Манхэттенским проектом (1942-1946). Отличительная черта этой системы – как раз использование искусственного интеллекта, находящегося в процессе ускоренного развития.

Один из основных столпов этой системы – проект Stargate («Звездные врата»). Партнеры, включая OpenAI, Oracle, SoftBank и MGX, планируют инвестировать до 2029 года до 500 миллиардов долларов (цифра, сравнимая с годовым бюджетом России) в строительство комплекса из шести огромных дата-центров в Техасе, которые должны дать пулу корпораций, связанных с Open AI, недостающие им вычислительные мощности.

Проект требует колоссального объема энергии – около 5 гигаватт, для чего планируется строительство ядерной электростанции с пятью реакторами.

Президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие 10-15 лет станут периодом колоссальной технологической трансформации и стремительного развития ИИ Фото: © Сергей Булкин / РИА Новости

«Мы обязательно должны быть к этому готовы»

Увы, но Россия в глобальном рейтинге зрелости ИИ находится пока только на 30-м месте. У нас и расходы на инфраструктуру ниже – $8 млрд против $459 млрд у США и $136 млрд у Китая, и специалистов меньше – 1% против 18% и 47% соответственно.

На Первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в 1931 году Иосиф Сталин отметил, что задержать темпы развития страны – это значит отстать. А отсталых бьют.

«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», – заявил Иосиф Виссарионович. История показала правоту этих слов – проведенная в 30-е индустриализация страны позволила не только догнать ведущие страны мира, но и выстоять и победить в страшной Второй мировой войне.

Теперь примерно такая же задача стоит перед Россией в плане ликвидации отставания в области искусственного интеллекта.

25 декабря прошлого в Георгиевском зале Кремля прошло заседание Государственного Совета РФ, на котором Президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие 10-15 лет станут периодом колоссальной технологической трансформации и стремительного развития ИИ. Произойдет «крупнейший технологический прорыв», которого мировая история еще не знала, и этот период уже наступил.

«Послушайте, все изменится. Мы должны быть к этому обязательно готовы, обязательно», – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что времени подготовку к изменениям остается немного. На федеральном уровне и в регионах нужно заранее сформировать «подходы к ответам» на вызовы в области искусственного интеллекта.

На итоговом заседании коллегии Минцифры Татарстана 29 января с участием Раиса РТ Рустама Минниханова была представлена концепция первой республиканской программы развития искусственного интеллекта до 2030 года Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Первая программа развития ИИ в Татарстане

Татарстан оперативно откликнулся на призыв Владимира Путина. На итоговом заседании коллегии Минцифры Татарстана 29 января с участием Раиса РТ Рустама Минниханова была представлена концепция первой республиканской программы развития искусственного интеллекта до 2030 года. Ее презентовал новый глава Минцифры Татарстана Илья Начвин, возглавивший цифровое ведомство только в сентябре 2025 года. Ожидается, что сама программа будет принята уже в первом квартале 2026 года.

Она будет состоять из четырех базовых блоков: Инфраструктура – Кадры – Прикладные проекты – Наука. Планируется, что на программу развития ИИ будет ежегодно направляться около 1 млрд рублей. Самыми дорогими статьями расходов в ней станут инфраструктура и кадры.

Кратко об основных блоках программы:

Инфраструктура. В ближайшие пять лет Татарстан планирует увеличить вычислительные мощности в 30 раз. Для этого республика будет ежегодно закупать мощные серверы. В первую очередь их будут использовать для государственных нужд и параллельно сдавать в аренду бизнесу.

Цифра роста «в 30 раз» не должна вводить в заблуждение – дело в низкой базе. Сейчас в государственном Центре обработки данных (ЦОД) IT-парка работает только один мощный сервер, правда, с 8 картами B200 – это мощные графические процессоры от NVIDIA, специально предназначенные для обучения и работы моделей искусственного интеллекта. В планах закупать по три таких мощных сервера в год, чтобы в 2030 году все в Татарстане могли использовать ИИ без зависимости от внешних поставщиков. Для понимания: цена карты NVIDIA B200 – $30-40 тыс., а стоимость готовых серверных систем DGX B200, включающих 8 таких карт, – примерно $500 тысяч.

На базе этой инфраструктуры в IT-парке также планируют заняться дообучением и адаптацией больших языковых моделей под задачи Татарстана.

В республике появятся ИИ-кружки в 100 школах, а более 700 учителей и преподавателей пройдут обучение для работы с искусственным интеллектом Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кадры. В республике появятся ИИ-кружки в 100 школах, а более 700 учителей и преподавателей пройдут обучение для работы с искусственным интеллектом. Во всех IT-колледжах внедрят профильные программы. К 2030 году почти 90 тыс. молодых школьников и студентов получат знания и навыки в области ИИ. Особняком стоит проект «Алгарыш – ИИ»: сто лучших выпускников смогут учиться в вузах Южной Кореи и Китая за счет республики. Но есть условие: нужно вернуться в Татарстан и проработать на благо республики в течение трех лет.

Прикладные проекты. ИИ будут внедрять буквально во все отрасли Татарстана. Речь идет о запуске ИИ-агентов в госуправлении, образовании, медицине, строительстве, сельском хозяйстве, экологии и т. д. Планируется создать более 50 ИИ-агентов для органов власти. Они будут повышать качество работы госслужащих и экономить около полумиллиона человеко-часов ежегодно.

Наука. Совместно с Академией наук Татарстана и бизнесом Минцифры РТ будет ежегодно создавать по две междисциплинарные ИИ-лаборатории. Они свяжут исследования с реальными задачами промышленности, медицины, агропрома и городского хозяйства. Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов рассказал на коллегии, что Университет Иннополис получил федеральный грант в размере 676 млн рублей на разработку передовых технологий, включая ИИ-агента для автоматизации научных исследований. Это выводит республику на новый уровень научного потенциала.

Важным шагом стало стратегическое партнерство АН РТ с Институтом искусственного интеллекта AIRI. Совместно с Университетом Иннополис создается лаборатория генеративного ИИ, работающая с текстом, изображениями, видео, звуком и медиархитектурой. В рамках сотрудничества прошел хакатон по машинному обучению и обработке текстов на татарском языке. Еще одним достижением Рифкат Минниханов назвал проект, в рамках которого нейросеть GigaChat обучили татарскому языку. Академия наук республики подготовила базу данных, содержащую литературу, периодику и образовательный материал на татарском языке.

Фото: © Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Разумный подход Татарстана

Может показаться, что объявленный в республиканской программе уровень инвестиций в 1 млрд рублей ежегодно – это лишь капля в море. Конечно же, нужны более весомые (как минимум на порядок) суммы. И 10, и даже 100 млрд рублей ежегодно все равно будут оставаться маленькими суммами на фоне инвестиций ведущих стран мира. Но не забывайте, что речь идет о государственных расходах и инвестициях республики. Никто не ждет, что государство начнет инвестировать в эту отрасль сумасшедшие суммы, – во всем мире это удел именно частных структур. И частные структуры в России и в Татарстане уже инвестируют в ИИ и настроены существенно наращивать объемы этих инвестиций. Причем от них хорошая отдача – в России успешно работают отечественные разработки в области больших языковых моделей (YandexGPT и GigaChat). И, кстати, поскольку эти языковые модели являются открытыми, то Татарстану не стоит пытаться создать «свой самовар» в этой части. В республиканской программе четко заявлен достаточно логичный подход – необходимо заняться именно дообучением и адаптацией больших языковых моделей под нужды Татарстана. Это существенно сэкономит время и деньги.

Именно таким путем пошли в Татарстане при внедрении «ГосПромпта» – ИИ-экосистемы для госслужащих, которой пользуются 3,5 тыс. сотрудников. К 2030 году система откроется и для бизнеса. И «ГосПромпт» планируется совершенствовать и дальше – например, чтобы ИИ-помощник не только писал справки, но и формулировал их в точном соответствии с внутренними регламентами организации.

Такой же подход (использование открытых моделей) применили в АН РТ, когда, как отмечалось выше, обучили GigaChat татарскому языку на основе большого массива данных.

Как говорил тот же Сталин: «Кадры решают всё». Именно инвестиции республики в образование (наряду с инфраструктурой) помогут подготовить высококлассных специалистов в области ИИ. Приятно, что в республиканской программе уделяется так много внимания этому важнейшему фактору. И кто знает, может быть, появятся у нас специалисты, которые смогут существенно сократить отставание страны от мировых лидеров в области ИИ? Сумели же китайцы удивить весь мир разработкой своих больших языковых моделей, особенно DeepSeek V3 и DeepSeek R1, которые работают на уровне топовых моделей от OpenAI и Google, но при этом гораздо дешевле в обучении и использовании. Китайцы доказали, что крутой ИИ можно создать с гораздо меньшими затратами на «железо».

Иногда положение догоняющего гораздо лучше, чем положение лидера. И это справедливо не только в спортивных гонках. Потому что есть шанс не наделать ошибок, в которые может скатиться лидер. Есть шанс увидеть рыночные ниши, которые не видит лидер, или создать дешевые и простые «подрывные технологии». Так что не все так печально в России в погоне за мировыми лидерами в области ИИ.

Для Татарстана эти соображения также справедливы, и очень хорошо, что в республике начали осмысленную государственную политику в области ИИ, сформулировав важный стратегический документ – региональную программу. Дорогу осилит идущий, и начало положено. Пусть с небольшими деньгами, но все лидеры тоже когда-то начинали именно так.